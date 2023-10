Drie broers in eerste ploeg WS Bellegem: “Samen uit, samen thuis”

Twee broers die samen in de eerste ploeg spelen, is geen uitzondering. Maar bij WS Bellegem hebben ze er met Mattijs, Seppe en Stan Verspeelt drie lopen. De broers kregen de voetballiefde met de paplepel ingegeven. Vader Fritz Verspeelt droeg in een verleden ook de groen-witte trui van WS Bellegem. “Voetbal is bij ons de voertaal”, zeggen vader en de broers Verspeelt in koor.

Vorige zaterdag in de thuiswedstrijd van WS Bellegem tegen SV Pittem die op een 2-2 gelijkspel eindigde, stonden de drie broers aan de aftrap, terwijl vader Fritz dienst deed als afgevaardigde.

voorkeursbehandeling

“Ik doe dit in geval van nood”, opent de 56-jarige Bellegemnaar. “Met drie zoons in de eerste ploeg is het niet de meest aangewezen functie. Mijn zoons hoeven geen voorkeursbehandeling te krijgen. Met T1 Bob Van Mol heb ik een goede band, ik was destijds zijn afgevaardigde bij de jeugd. Vandaar dat hij steeds bij mij terecht komt als zijn afgevaardigde van dienst forfait moet geven.”

Mattijs Verspeelt (26 jaar) is de oudste van de drie broers. “Uiteraard heb ik voor het eerst tegen een bal getrapt bij WS Bellegem. Ook bij KV Kortrijk en Harelbeke heb ik mijn voetbaljeugd doorlopen. Later haalde ik de eerste ploeg van Zwevegem en Otegem. Dit seizoen ben ik naar de groen-witte schaapstal teruggekeerd.”

“Uiteraard is het tof dat we als broers verenigd zijn. Samen uit, samen thuis. We logeren allen nog in Hotel Mama. We worden er verwend en aan gesprekspartners is er nooit geen gebrek. Na de match beoordelen we onze eigen prestatie en dat gaat soms gepaard met pittige discussies. Maar het blijft altijd leuk. Zolang het binnen de perken blijft, houdt onze pa zich altijd afzijdig.”

Voor de klas

Seppe Verspeelt (23) is naast voetballer ook lesgever geschiedenis aan het VISO in Roeselare. “Door mijn studies was het in het verleden niet evident om de studies en voetbal te combineren. Vandaar dat ik op een gegeven moment de stekker eruit trok, opteerde voor cafévoetbal. Maar ik miste de beleving van een échte competitie.”

“Bij WS Bellegem is het samen met mijn broers goed toeven. De sfeer is er altijd uitstekend geweest. De resultaten zijn in deze competitie ook beter dan de vorige jaren. Vanaf het ogenblik dat Lander Vermeulen vorig seizoen de teugels in handen nam, hebben we veel stappen gezet. Ook dit seizoen, met Bob Van Mol en Lander Vermeulen en de vele jonge gasten gaat het de goede kant op, kunnen we opnieuw naar boven kijken.”

Student geneeskunde

Stan Verspeelt is met zijn 19 jaar de jongste van de drie. “Vorig seizoen mocht ik enkele keren invallen. Ook dit seizoen moest ik mij aanvankelijk tevreden stellen met een zitje op de bank. Vorige zaterdag tegen Pittem stond ik aan de aftrap, mocht de volledige wedstrijd volmaken. Hopelijk waren de trainers tevreden over mijn prestatie.”

“Hogere voetbalambities moet ik momenteel niet koesteren. Als student geneeskunde aan de Kortrijkse Kulak genieten mijn studies de voorkeur. Maar voetballen bij een toffe club als WS Bellegem, samen met mijn broers, is een leuke ontspanning. We treiteren elkaar soms wel eens, maar als het er op aankomt, zijn we er voor elkaar. Die liefde voor elkaar hebben we van thuis uit meegekregen.”

Derde klasse

Vader Fritz Verspeelt krijgt het laatste woord. “Uiteraard ben ik blij dat mijn zonen mijn voetbalsporen drukten. Ik heb ze trouwens nooit gedwongen om voor het voetbal te kiezen. Het belangrijkste was dat ze aan sport deden. Zelf heb ik als jonge gast bij SC Menen in derde klasse gespeeld. Etienne Vergote was er toen trainer. Ik heb er een goede herinneringen aan overgehouden.”

“Na verloop van tijd ben ik teruggekeerd naar mijn club van herkomst WS Bellegem, maar moest er op mijn 30ste wegens knieproblemen de voetbalschoenen aan de haak hangen. Door mijn zoons is het bij ons nu weer allemaal voetbal wat de klok slaat”, lacht Fritz Verspeelt.

(Fons Vandewynckele)