De Ruiter kampioen in vierde provinciale

Het is feest op de Roeselaarse wijk De Ruiter. In vierde provinciale C wist de ploeg van coach Gregory Werbrouck door winst op Harelbeke B (1-3) de kampioenstitel te halen.

Er was dit seizoen een duidelijk meesterschap van de blauw-witten. Zo staat men na twintig speeldagen met 13 punten voorsprong ten opzichte van eerste achtervolger Hulste. Het was de bedoeling om met ongeveer dezelfde kern in derde provinciale aan te treden maar Kenneth Vanfleteren en Kenneth Hemeryck gaven reeds eerder aan te stoppen met voetballen na dit seizoen. Jens Bailliu trekt dan weer naar Emelgem-Kachtem en Jarne Hemeryck gaat naar Kortemark. Eerstdaags maakt men de inkomende transfers bekend.

Vandaag was KSV De Ruiter trouwens gesteund door twee volle supportersbussen vanuit Roeselare, een unicum geworden in het provinciaal voetbal. (SBR)