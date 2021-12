Davy Dewever (WS Desselgem) waarschuwt voor overmoed bij volgende match: “Avelgem geen hapklare brok”

White Star Desselgem won vorig weekend met liefst 1-7 van SV Ingelmunster B. De ploeg van Davy Dewever kruist dit weekend de degens met Avelgem B, de vijfde in de stand.

Ingelmunster was geen partij voor WS Desselgem. “We waren inderdaad de betere ploeg. Door omstandigheden liep de score hoog op”, vertelt de 27-jarige Davy Dewever, die in Beveren-Leie woont. “Ingelmunster zag zijn keeper in de tweede helft uitvallen, waardoor een veldspeler bij een 1-3 stand in het doel moest postvatten. Het overwicht werd dan ook omgezet in vier extra doelpunten.”

Volwassener worden

“Momenteel zetten we een mooie reeks neer. In de recentste acht wedstrijden moesten we alleen in Stasegem onze meerdere erkennen. Dat is volgens mij dan ook de sterkste ploeg van de reeks. Ook in de twee gelijke spelen tegen Anzegem en Hulste zat er meer: daar gaven we telkens een 2-0 uit handen. Hier moeten we toch volwassener in worden. We hebben heel wat jonge gasten met veel potentieel in onze rangen, en op sommige momenten zie je dat we nog die ervaring missen om de top te spelen. Maar we hebben nog tijd om te groeien.”

Dit weekend staat Avelgem B op het menu. “Dat dat geen hapklare brok wordt, toonden ze al de laatste weken”, zegt Davy. “Ze zitten in een heel goede flow, getuige hun 3-0 winst vorig weekend tegen Pittem, de tweede in de stand. Het zal dus een moeilijk klant worden, ondanks onze 3-0 winst tegen hen op de eerste speeldag. Voetballend is dat redelijk jong team heel sterk. Ondertussen zijn ze al stukken gegroeid in de competitie. Het zal dus een heel andere wedstrijd zijn.”

“Als ploeg mogen we de top vijf ambiëren, denk ik. Er is geen druk opgelegd. Op termijn moet de stap naar derde mogelijk zijn. Ikzelf? Ik werk vooral voor de ploeg, maar ik moet veel meer kunnen tonen.” (ELD)