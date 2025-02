Cochene Staelens kijkt alvast uit naar SCT Menen

Vorige week, nadat leider Aalbeke met 1-5 verloor van Komen, zag SCT Menen (4de provinciale C) het opnieuw zitten in de strijd om de titel. Maar vorige zondag bakten de geel-zwarten het volledig bruin, verloren met 2-1 op het veld van buur Rekkem. Terwijl de groenhemden na de match een feestje bouwden, dropen de Menenaars beteuterd en ontgoocheld af en mogen ze de titel nu wel op hun buik schrijven.

Ondertussen sloeg Sporting al enkele nieuwe spelers aan de haak voor volgend seizoen: Sep Demeyere (FC Aalbeke), Sander Gyselinck, Cochene Staelens en Kilian Lecoutere (allen SV Moorsele). Daarmee hopen ze bij Menen om volgend seizoen een rustig seizoen te spelen in derde of de top in vierde. Cochene Staelens is een 21-jarige Moorselenaar die momenteel aan zijn trekken komt bij de Moorseelse B-ploeg. “Waarom ik voor Menen koos?” herhaalt de centrale verdediger. “Door enkele vrienden die bij Menen aan der slag zijn, kwam ik in contact met Sporting. En we geraakten het snel eens. Hopelijk kan ik er volgend seizoen mijn ding doen in derde provinciale. Via de titel zal nu wel moeilijk gaan, maar er rest Menen nog een eindronde. Als het dan toch niet lukt, moeten we volgend seizoen alles kapot spelen in vierde. Of ik dan geen toekomst meer zag bij Moorsele? Sinds een drietal seizoenen kom ik er aan mijn trekken bij de B-ploeg. Een overstap naar de A-ploeg behoorde niet meteen tot de mogelijkheden. Vandaar mijn keuze voor Menen. En zoals ze zeggen, verandering van spijs doet eten. Maar geen kwaad woord over Moorsele. Ik ben er trouwens afgevaardigde van de U11 van mijn goede vriend en trainer Mattias Vanmarcke. Een job die ik ook volgend seizoen zal blijven doen.”

Sterke punten

Cochene Staelens ziet het echt wel zitten met zijn keuze voor Menen. “Mijn sterke punten? Moeilijk te zeggen over mezelf. Maar ik heb een goede lange pas in de voeten en ook mijn schot mag er wezen. Waar ik nog aan moet werken? Rustiger worden aan de bal en nog meer duelkracht. Of ik naast Moorsele nog voor een andere club een boontje heb? Club Brugge uiteraard. Of wat dacht je? Jammer dat de volgende Europese tegenstander niet het Franse Rijsel is. Dan had ik heel zeker de verplaatsing gemaakt”, besluit Cochene Staelens. (AVW)

Zaterdag 1 maart om 18.30 uur: SC Zonnebeke SCT Menen