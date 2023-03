Coach Gregory Werbrouck loodst KSV De Ruiter (4C) naar de titel: “Verdienste van heel de club”

Op vijf speeldagen van het einde speelde KSV De Ruiter vorig weekend kampioen in vierde provinciale C, dit op het veld van Harelbeke B na een mooie 1-3-overwinning. Het gevolg van een fantastisch parcours met voorlopig nog maar vier verliespunten.

Trainer Gregory Werbrouck stond in het Forestierstadion met een brede glimlach op het gezicht. “Ik wist dat we in het tussenseizoen goed versterkt waren, maar niet dat we dit scenario zouden schrijven. Al enkele weken wisten we dat de titel binnen handbereik was, alleen niet wanneer. Vorige week kregen we al een eerste kans voor eigen publiek, maar een hardnekkig Jong Vijve gooide toen roet in het eten.”

“Op Harelbeke liep het gelukkig iets gemakkelijker, vooral na de rust dan. Het resultaat is een meer dan terechte titel. Het is een verdienste van de hele vereniging, maar in het bijzonder van mijn 24 kernspelers. Elk hebben ze een mooi aandeel in dit verhaal. Dit zullen ze als speler niet snel meer meemaken. Zelf kon ik in mijn eigen carrière nooit een kampioenschap vieren, het doet deugd dat het als trainer wel gelukt is. Het worden voor ons nu nog enkele wedstrijden om volop te genieten van dit kampioenschap.”

Toekomst

“Ik ben nu al enige tijd coach bij De Ruiter en merk steeds meer hun goeie visie waarbij ze vooral met eigen jeugd willen werken. Ook dat is eigenlijk mijn gedachte als je denkt over de toekomst van een voetbalvereniging. Volgend seizoen bijvoorbeeld zal een kern samen gesteld worden van 38 spelers waarvan bijna de helft met jongeren. Het eerste doel zal het behoud in derde provinciale zijn, hopelijk kunnen we finaal ergens in de middenmoot eindigen. Op termijn willen we een stabiele derdeprovincialer worden met liefst zoveel mogelijk eigen jeugdspelers.”

De fans maakten met plezier de verplaatsing naar Harelbeke om hun troepen te steunen. © foto VDB

Op twee ervaren spelers kan Gregory alvast niet meer rekenen, Kenneth Hemeryck en Kenneth Vanfleteren. Hun job en gezin is niet langer combineerbaar met voetbal. “Het is echt prachtig om op dergelijke manier te kunnen eindigen”, besluit Vanfleteren. “Ondanks alles denk ik dat de ploeg zeker gewapend is om een stapje hoger te zetten. Onze jeugdige spelers zullen nu met de opgedane ervaringen de positieve lijn moeten doortrekken.”

Ook Jens Bailliu en Jarne Hemeryck zullen straks de blauw-witte kleuren niet meer verdedigen. Bailliu gaat naar Emelgem-Kachtem, Hemeryck naar Kortemark. (SBR)

Doelman Sam Vandenborre: “Een moeilijk begin met een tof einde” Eén van de ervaren spelers bij KSV De Ruiter is de 27-jarige doelman Sam Vandenborre, die zijn tweede titel in zijn carrière mocht vieren. “De ene is wel niet te vergelijken met de andere, want de eerste was met de beloften van KSV Rumbeke. Dit seizoen was voor mij moeilijker dan verwacht. In de voorbereiding liep ik een spierscheur in de arm op. Daardoor gaf de coach de voorkeur aan Keano. Toen ook hij halfweg oktober uitviel was het aan mij. Sindsdien hebben we maar één keer gelijk gespeeld, de rest gewonnen. Het is dus een meer dan terechte titel. Of we klaar zijn voor een stapje hoger, is moeilijk te zeggen. Drie basisspelers stoppen immers na dit seizoen. Daardoor zal ik de op één na oudste zijn. Ik besef dus dat ik een belangrijke rol in het geheel krijg, ook als ik niet zou spelen. Maar eerst ga ik nu genieten van mijn eerste titel bij een eerste ploeg”, besluit de Rumbekenaar.