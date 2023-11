Christof Mulier wil geen druk op KSV Pittem B (4C) leggen

Christof Mulier (49) is sinds een tweetal weken de hoofdtrainer van vierdeprovincialer KSV Pittem B. Tot voor kort was hij nog actief als beloftencoach bij reeksgenoot KZ Dentergem.

“Ik besef nu eigenlijk pas dat een functie als hoofdtrainer veel inhoudt. Gelukkig had ik al enige ervaring opgedaan als assistent, maar nu nog is het voor mij op bepaalde vlakken zoeken. Gelukkig heb ik de volledige steun van de sportieve cel van Pittem, met Steven Monteyne voorop. Twee weken geleden volgde tegen Kuurne mijn eerste overwinning, en wat voor één: 6-2 winst tegen Kuurne. De week ervoor zat ik nog in het verliezende kamp tegen Stasegem. Ik heb dan op enkele posities gesleuteld en met succes.”

“Zorgen dat de groep weer vertrouwen uitstraalt”

“Vorig weekend gaf ik mijn spelersgroep dan vrijaf, dit door de algemene afgelasting. Sinds dinsdag werk ik nu in functie van de wedstrijd die er zaterdag aankomt bij het derde geklasseerde Moorsele B. Een volledig onbekende tegenstander is het niet want op de tweede speeldag speelden we er al met mijn vorige club Dentergem tegen. Het is een ploeg met bijna allemaal jonge gasten, die qua snelheid en techniek bijzonder aardig uit de voeten kunnen. Wat ik nu wel merk is dat hun spelersselectie gewijzigd is in vergelijking met september. Misschien is een aantal van hen ondertussen al doorgeschoven naar de A-ploeg, maar toch blijft het sowieso een moeilijke opdracht. Zelf hebben we geen verzachtende omstandigheden want iedereen is inzetbaar.”

“In eerste instantie moet ik zorgen dat de groep terug vertrouwen uitstraalt en het voetbalspelletje weer leuk vinden.”

“Als dat plaatje klopt kunnen we nog voor mooie uitslagen zorgen, achteraf zien we wel waar ons schip strandt dit jaar”, besluit de Tieltenaar, die als speler nog actief was bij KFC Izegem, Lendelede en Dentergem. Bij die laatste club was hij de laatste 5 seizoenen actief als beloftencoach en T2. (SBR)