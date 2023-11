Christof Mulier volgt Alessandro Decaluwe op als hoofdcoach bij KSV Pittem B (4C): “Voortaan meer eigen jeugdspelers in de opleidingsploeg”

Alessandro Decaluwe nam onlangs ontslag als hoofdcoach bij vierdeprovincialer KSV Pittem B. Sinds woensdagavond is een opvolger aangeduid met Christof Mulier. Afgelopen weekend zat laatstgenoemde nog op de bank bij reeksgenoot en buur ZK Dentergem.

Meningsverschil omtrent visie

“Alessandro nam de beslissing zelf om de deur bij Pittem dicht te trekken”, opent sportief verantwoordelijke Steven Monteyne. “Er was een meningsverschil ontstaan over de visie van de sportieve cel inzake de B-ploeg. Wij willen immers in deze opleidingsploeg jonge Pittemse talenten klaarstomen om later naar de eerste ploeg door te groeien. Nu was daar nog weinig van te merken. Bijna alle nieuwe ingehaalde spelers stonden op het veld waardoor eigen jeugdspelers weinig of geen speelkansen meer kregen. Sommigen vroegen ons zelfs reeds om terug te kunnen keren naar de U21 die aan de leiding staat in hun reeks. Bij de B-ploeg liep het sportief minder met 2 op 15 en kwam er gemor naar boven.”

“Uiteindelijk hebben we met de sportieve cel de koppen bij elkaar gestoken want deze situatie kon zo niet verder. Daar hebben we nog eens herbevestigd dat de uitslagen bij de B-ploeg ondergeschikt zijn, maar dat de opleiding van de eigen jeugdspelers en Pittemnaars voorop staat. Deze situatie zag Alessandro niet zitten en was zelf van oordeel dat hij altijd met zijn beste ploeg moest spelen. Dat was ook zijn reden voor ontslag, wat we na overleg ook aanvaard hebben.”

Opvolger

Het bestuur ging daarna meteen op zoek naar een vervanger. Die werd gevonden in de persoon van Christof Mulier. “Onze nieuwe coach was tot voor kort beloftencoach en T2 bij Dentergem, maar wil nu zijn eerste kans grijpen als hoofdcoach. Hij wil ook in ons verhaal meestappen om eigen jeugd en Pittemnaars klaar te stomen voor onze A-kern. Donderdag leidt hij zijn eerste training, twee dagen later zit hij in onze dug-out thuis tegen Lombardsijde.” (SBR)