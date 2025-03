BS Geluveld B geeft met 9 spelers forfait aan de rust: “Sommige jongens moeten in spiegel durven kijken”

Afgelopen weekend diende BS Geluveld B (4C) hun wedstrijd halfweg te staken en het zo met forfaitcijfers onderuit op het veld van RJH Komen B. De jongens van Gerdy Saelens stonden met slechts negen spelers aan de aftrap en met een 4-0-achterstand aan de rust gaven ze er uiteindelijk de brui aan.

Coach Gerdy Saelens blikt ontgoochelend terug op de wedstrijd van vorig weekend. “Door omstandigheden kwamen we met twee spelers tekort aan de aftrap”, vertelt hij. “Er waren enkele spelers ziek en anderen geschorst. Uiteindelijk heeft er nog iemand last minute afgezegd, waardoor we dus maar met negen waren. Onder die negen zaten nog enkele spelers die deelnemen aan de ramadan, waardoor de omstandigheden voor hen nog zwaarder waren. Daarom beslisten we aan de rust om er mee op te houden.”

Nochtans kon het B-elftal de voorbije weken al beroep doen op twee spelers van de A-kern. Volgens de 51-jarige coach valt de club dan ook niets te verwijten. “We zijn als club of trainer zeker niet perfect. Maar we staan er wel elke training en wedstrijd opnieuw. Sommige spelers moeten bij ons ook in de spiegel durven kijken. Er zijn enkele spelers die beslsit hebben om volgend jaar te stoppen in Geluveld en zich nu blijkbaar te goed voelen om nog met ons te spelen.”

Kelderduel

Ondanks de tegenslag blijven ze in Geluveld strijdvaardig. Komend weekend staat het kelderduel tegen FC Passendale op het programma. “Het is een wedstrijd die we heel graag willen winnen. We recupereren enkele spelers, waardoor we zeker met voldoende moeten zijn. Het is aan ons om de rug te rechten en tonen wat we waard zijn.”

Ook volgend seizoen blijft het B-elftal in Geluveld bestaan met trainer Saelens aan het roer. “We zijn erg strijdvaardig naar volgend seizoen toe. We hebben ons gericht versterkt met jonge, talenvolle spelers die na verloop van tijd de stap naar een A-elftal moeten kunnen zetten. De B-ploeg moet een ploeg zijn die kan verliezen, maar de manier waarop is heel belangrijk voor mij. Het is dan ook de bedoeling om het volgend seizoen aan te pakken op de manier waar ikzelf en de hele club achter sta”, besluit de Geluveldnaar. (BP)