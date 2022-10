Brecht Devlaminck (GL Ruiselede – 4C): “Spijtig van die domme punten”

Vierdeprovincialer GL Ruiselede is de competitie begonnen met zeven op vijftien. Daarmee staat de ploeg van coach Steve Beyst netjes in de middenmoot. Volgens doelman Brecht Devlaminck (32) had het meer kunnen zijn.

“We zijn in Bellegem dan wel gaan winnen, maar hebben we het onszelf moeilijk gemaakt. Tot twee keer toe geraakte de thuisploeg aan de aansluitingstreffer, zodat het echt bibberen was tot het laatste fluitsignaal. De start had naar mijn gevoel nog beter gekund, maar er zijn verzachtende omstandigheden, want door de zware blessurelast moet de trainer wekelijks puzzelen om aan een volwaardig elftal te komen.”

Bikkelen

Zondag komen de buren van Dentergem. Is dit de ‘match van het jaar’? “Het is natuurlijk leuk als speler – en ook voor het bestuur en de supporters – als je een derby wint, maar dat is natuurlijk niet de enige wedstrijd in een seizoen die telt. Elke week weer moet je proberen te winnen, en dus ook tegen Dentergem.”

Hebben de buren nog geheimen voor elkaar? “Ik denk dat beide teams elkaar heel goed kennen, zodat het spanning troef zal zijn. Het wordt weer een match waarin een verslapping dodelijk kan zijn. We zullen dus van de eerste tot de laatste minuut moeten bikkelen voor elke bal, maar thuis kunnen we altijd net iets meer.”

Waar liggen de ambities van Ruiselede? “Onze betrachting is om zolang mogelijk mee te strijden voor de prijzen. Vandaar dat het spijtig is dat we al enkele domme punten kwijt zijn. Eens iedereen terug is, zie ik ons nog enkele plaatsen winnen in de klassering”, besluit de 32-jarige personal trainer uit Kanegem. (SBR)

Zondag 9 oktober om 15 uur: GL Ruiselede – KZ Dentergem.