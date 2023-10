Wouter Lips (VVC Beernem B): “Zolang ik me amuseer, ga ik door”

De jongens van T1 Kurt Boey presteren meer dan behoorlijk in vierde provinciale B. De afweer, met dirigent Wouter Lips in de centrale as, wist al vijf keer de nul te houden. Een voorlopige vijfde stek in de klassering had niemand verwacht.

Kapitein Wouter Lips is bijna 30 jaar oud en oogt zeer rustig. “Voor de fusie was ik aangesloten bij KSC Beernem, waar ik mijn voetballeven startte bij de preminiemen. De derby’s tegen Oedelem betekenden altijd iets speciaals. Ik groeide door en kon in alle reeksen wel mijn mannetje staan. Dan kwam de fusie erdoor en werden twee ploegen boven de doopvont gehouden: VVC Beernem A en VVC Beernem B. Ik opteerde voor vierde provinciale. Hogere reeksen ambieer ik niet, die gaan boven mijn petje.”

Vrank en vrij

“Onze hoofdcoach debuteerde afgelopen seizoen met één op dertig maar haalde in de terugronde meer dan de helft van de punten. Daarvoor betoon ik respect. Nu komen we meer op de voorgrond en incasseerden thuis nog geen enkel tegendoelpunt. Dit is de verdienste van iedereen, we vormen een hecht blok. Nu wacht ons een serieuze test: KFC Damme komt op bezoek.”

“Het bestuur legt niet de minste druk op de coach en Kurt Boey zadelt ons evenmin op met stress. Hij laat ons vrank en vrij voetballen. Zolang ik me amuseer ga ik door, tenminste als ik gespaard blijf van blessures. De kapiteinsband is niet het voornaamste. Als iemand anders het beter doet, sta ik dat kleinood probleemloos af. Blijkbaar zien ze in mij het verlengstuk van de trainer tussen de krijtlijnen. Die rol neem ik graag op mij.”

Zaterdag 28 oktober om 19 uur: VV Cercle Beernem B – KFC Damme.