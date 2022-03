Wim Lampo (SK Wenduine): “Ik stop straks, wel liefst met een promotie”

SK Wenduine is aardig op weg om minstens de eindronde te spelen. De ploeg won zaterdag met 2-0 van concurrent Sint-Joris. ‘Veteraan’ Wim Lampo (39) hoopt alvast zijn carrière af te sluiten met de promotie naar derde provinciale.

“Met 54 punten staan we mooi op de derde plaats”, stelt Wim. “Samen met Wingene, Dudzele en Eendracht Brugge maken we een mooie kans om de eindronde te spelen. Het verschil met de vijfde, Varsenare B, bedraagt maar vier punten. Dat betekent dat we nog aan de bak moeten in de vijf resterende wedstrijden, tegen Doomkerke, Ruddervoorde, Steenbrugge, Heist en Westkapelle. We zullen ons best doen in de strijd voor de prijzen. Lukt het niet, dan zal iedereen het bijzonder spijtig vinden.”

“In feite kunnen we nu al spreken van een geslaagd seizoen, waarin alle transfers bijzonder zijn meegevallen. Met een goede mix van ervaring en jong talent hebben we uitstekende resultaten geboekt. Na nieuwjaar, na het afhaken wegens gezondheidsredenen van trainer Neyrinck, moesten we aan de slag met een nieuw, jong trainersduo, Frederiek Logghe en Wouter Galle. Dat heeft onmiddellijk geklikt en we zijn op ons elan doorgegaan.”

Lampo heeft ervaring zat in hogere afdelingen en vormt samen met Laurent Depoorter en Meindert Devuyst het ‘veteranentrio’ van groen-wit.

Enorm geamuseerd

“Ik heb me dit seizoen enorm geamuseerd, op het middenveld en op mijn linkerflank. Er is echter een tijd van komen en van gaan. Na dit seizoen trek ik er een streep onder. Uiteraard wil ik in schoonheid afscheid nemen, liefst met de promotie. Zondag wacht al een moeilijke verplaatsing naar Doomkerke. Onze kern is niet zo breed en vorige zondag verloren we onze talentvolle middenvelder Quinten Lescrauwaet, met een zware blessure. Hij is out voor de rest van het seizoen. Het wordt best lastig.” (FRO)