Wat staat er nog op het spel op de slotspeeldag (vierde provinciale B): KVC Wingene heeft genoeg aan een punt om de titel binnen te halen

KVC Wingene verzuimde vorige week al de titel binnen te halen, dit weekend krijgen ze een nieuwe kans.

Ook nog spannend bovenin in vierde provinciale B. KVC Wingene (73 punten) en KFC Varsenare B (70) speelden op de 29ste speeldag gelijk, zo behielden de Wingenaars hun marge van drie punten. Maar omdat het doelsaldo van Wingene beduidend minder is dat van hun opponenten, moeten ze zondag minstens een punt pakken thuis tegen SKD Hertsberge, met negen punten de voorlaatste in de stand. Varsenare ontvangt Blankenberge B. Mits winst halen ze dus 73 punten, maar dat zou dus onvoldoende kunnen blijken voor de titel.

Wingene of Varsenare, wie de titel niet pakt mag de eindronde spelen. Voor de overige drie tickets is het nog spannend met KSK Wenduine en VV Westkapelle (beiden 59 punten) en KVCSC Oostkamp B en KM Torhout B (beiden 57 punten). Die laatste twee maken ook nog kans op de derde periodetitel, maar dan moeten ze nog op slotspeeldag in die derde periode voorbij KVC Wingene dat dan maximaal gelijk mag spelen.

Eindronde vierde provinciale

Ook hier wordt de eindronde volgens het nieuwe principe gespeeld. Per reeks gaan vier ploegen in de bokaal, 16 in totaal dus. Die worden (reeksen dooreen) tegen elkaar geloot, de wedstrijden worden zonder return gespeeld. De acht winnaars stoten door en spelen tegen elkaar. De vier ploegen die daar aan het langste eind trekken promoveren. Bij de verliezende ‘finalisten’ wordt nog een klassementje gemaakt (van de eindronde, niet van de competitie) om eventuele extra stijgers aan te duiden.