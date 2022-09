VV Westkapelle beëindigt de samenwerking met T1 Chris De Bisscop

Wegens werkomstandigheden op een beurs kon T1 Chris De Bisscop niet aanwezig zijn op de wedstrijd van vorige zondag 22 september tegen KVC Wingene. De hoofdcoach had wel de opstelling doorgegeven. Er werd met 0-3 verloren.

Met kunst- en vliegwerk haalde Chris De Bisscop wel de training de dinsdag daarop. Hij werd echter meteen bij voorzitter Nico Dryepondt ontboden, die hem prompt mededeelde dat de samenwerking beëindigd werd. De spelersraad had aan het bestuur gemeld niet meer op dezelfde golflengte te zitten.

Spelersraad

Chris De Bisscop reageert sereen. “We verloren twee keer opeenvolgend: in Steenbrugge en thuis tegen Wingene. Daar werd dus serieus zwaar aan getild. De spelersraad had al eerder verzocht meer tactisch te trainen. Ik geef er geen commentaar op en verwijt niemand iets. De voorzitter vroeg nog om samen iets te drinken maar ik verkoos het onmiddellijke afscheid. Stoppen is stoppen. Verder wens ik VV Westkapelle alle succes toe, ik gun die vereniging zelfs de titel. Zelf zoek ik in eerste instantie geen nieuwe uitdaging, laat me maar even bekomen. Of ik kwaad ben? Absoluut niet, wie mij kent weet dat ik me tot het uiterste heb ingezet, mijn hele trainerscarrière lang. Nu heb ik tijd voor meer initiatieven met het gezin.”

Jarenlange inzet

De voor dit seizoen aangetrokken T2 Ulrik Maertens en T3 Raimund De Cock nemen het eerste elftal voorlopig over tot een nieuwe witte merel wordt gevonden. Van bestuurszijde wordt Chris De Bisscop bedankt voor zijn jarenlange inzet voor VV Westkapelle. (JPV)