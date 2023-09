Vrienden herenigd bij KFC Damme: “Toen ik het aanbod kreeg, smolt alle frustratie als sneeuw voor de zon”

Toen de fusieploeg afscheid nam van Peter Linskens, werd opnieuw een beroep gedaan op een kind van het huis. Johnny Bleyaert, woonachtig op een boogscheut van de accommodaties in Sijsele, keerde terug. Sinds dit seizoen is hij herenigd met zijn vriend voor het leven, Koen Thiebaut.

In Blankenberge werd Koen Thiebaut zonder communicatie bedankt voor bewezen diensten. Dit steekt voor de gevoelsmens. “Toen ik het aanbod kreeg om opnieuw met Johnny te werken, smolt alle frustratie als sneeuw voor de zon. We doen nu ons ding in vierde provinciale B en zakten in feite af van de nationale reeksen. En dan?”

“We zijn klaar om een nieuw verhaal te schrijven. De spelers moeten zich niet aanpassen, wij wel. Kwalitatief zullen we iets uitbouwen met een uitgebalanceerde kern. Ik werd direct fantastisch ontvangen en kwam terug thuis in die kantine, met zicht op het terrein waar we in het verleden zo’n sublieme prestaties hielpen realiseren.”

Fantastische mensen

“Johnny Bleyaert leerde ik kennen in Blankenberge, waar hij me aanstelde als T2. Daarna volgden negen succesvolle seizoenen in Damme en drie in Adegem. De twee laatstgemelde verenigingen redden we van degradatie en we promoveerden het kampioenschap daarop. We vulden elkaar telkens perfect aan en dat is nog steeds zo.”

“Na al die jaren ken je elkaar door en door. Het niveau van vierde provinciale kan ik nog niet zo goed inschatten. We openden met een 0-5 overwinning in Hertsberge en maken ons nu op voor de komst van Ruddervoorde B. Natuurlijk hopen we op promotie, al lijkt het me veel belangrijker dat iedereen, van klein tot groot, zich gelukkig voelt in onze accommodaties.”

“Met ondervoorzitter Jo Wallaert begroetten we trouwens nog een fantastische kameraad die klaar staat om al onze wensen te vervullen. De andere bestuursleden lijken mij evenzeer fantastische mensen. De spelers winnen niet met forfaitscore als ze zich niet goed in hun vel voelen. Voor één zaak moeten we duivels goed opletten: we mogen geen enkele rivaal onderschatten!” (Jean Pierre Vanheerswynghels)