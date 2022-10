Voorzitterswissel en verjongd bestuur bij SK Torhout: “We blijven streven naar spelplezier voor de jeugd”

Voetbalclub SK Torhout heeft een sterk verjongd bestuur met een nieuwe voorzitter. Na vier jaar geeft Stephaan De Pessemier (74) de fakkel door aan Maarten Willaert, de bijna 41-jarige Torhoutse advocaat. Die laat er geen twijfel over bestaan: SK blijft resoluut de kaart van de jeugd trekken, ook van de zogenoemde mindere goden.

De raad van bestuur van de vzw neemt in zijn geheel ontslag: voorzitter en gerechtigd correspondent Stephaan De Pessemier, ondervoorzitter-penningmeester Christine Verstraete, Willy Beydts en Freddy Verhaeghe. Het viertal wordt opgevolgd door voorzitter Maarten Willaert, secretaris en gerechtigd correspondent Joani Taelman, penningmeester Sofie Pleysier, jeugdcoördinator Ruben Laplasse, Pieter Debever en Els Caemerlynck. “Een operatie verjonging waar ik heel blij mee ben”, aldus Stephaan. “Ik blijf samen met Freddy en Willy wel nog lid van de algemene vergadering.”

Kansen voor iedereen

Nieuwe voorzitter Maarten Willaert is getrouwd met Karen De Bruyne (42) en woont in de Bollestraat in Torhout. Ze hebben drie kinderen: Douwe (11), Suzan (9) en Alice (5). Zoon Douwe speelt bij de U12 van SK Torhout en via hem is Maarten in de werking van de voetbalclub gerold. “Je gaat supporteren, helpt al eens mee aan een of ander karwei of evenement en je krijgt de goesting te pakken om je voluit in de voetbalvereniging te engageren”, aldus Maarten. “Ik heb als kind zelf gevoetbald bij de jeugd van KM Torhout, maar na het basisonderwijs ben ik daarmee gestopt. En in alle eerlijkheid: aan mij is er geen Lionel Messi of Kevin De Bruyne verloren gegaan.” (lacht)

Heropstart van de eerste ploeg is niet aan de orde

“Om de vergelijking met onze buren van KM Torhout even te maken: bij die club spelen de jeugdploegen meer prestatiegericht. Bij ons is dat minder het geval. We winnen uiteraard graag, maar ook wie minder goed in het spelletje is, komt bij SK aan zijn trekken. De beleving en het plezier staan centraal. Dat is een insteek die we blijven omarmen. We willen ook aan zij die elders minder kansen krijgen, de nodige aandacht geven. Dat maakt van SK een familiale club bij uitstek. We blijven onvoorwaardelijk streven naar het spelplezier voor de jeugd. In dat opzicht is de heropstart van een eerste ploeg momenteel zeker niet aan de orde. We blijven voluit voor de kinderen en de jongeren gaan. Wie daaraan als trainer of begeleider wil bijdragen, is meer dan welkom. Want onze zoektocht naar omkadering voor de jeugdploegen is intensief.”

Flink wat groeimarge

Al vele jaren zijn enkele medewerkers van niet te onderschatten wezenlijk belang voor SK Torhout. “Dan denk ik onder meer aan Filiep Vandenbroucke, momenteel de trainer van de U7”, zegt Stephaan De Pessemier. “Die man heeft al ontzettend veel voor de club betekend. Ik wil evenmin materiaalmeester Bart Vandeweghe vergeten te vermelden, net als kantine-uitbater Jean-Pierre Galle. Dat duo vormt mee de ruggengraat van onze werking. In dezelfde mate is jeugdcoördinator Ruben Laplasse een sterkhouder. Hij is het aanspreekpunt voor de trainers en afgevaardigden.”

“De genoemde mensen hebben al veel meer bewezen dan ik”, erkent Maarten Willaert. “Maar als nieuwe voorzitter zal ik hard mijn best doen voor SK. We hebben nog flink wat groeimarge en hopen op een verdere goede samenwerking met het stadsbestuur, ook om voldoende op de stedelijke kunstgrasvelden te mogen trainen en spelen. Sowieso blijft het veld aan de Steenveldstraat onze uitvalsbasis. Voor velen uit de entourage van onze club is het hun tweede thuis geworden. Ze zijn er heel dikwijls te vinden.”

Trainer of speler worden? Mail naar rubenlaplasse@gmail.com