Voorzitter Franky Decuyper stelt nieuwelingen Eendracht Brugge voor: “Den Eendracht stoppen? Na mij!”

Voorzitter Franky Decuyper van Eendracht Brugge stelde zijn nieuwelingen voor. Kersvers T1 Geert Crombez gaf ons tekst en uitleg voor de talrijke spelers die andere oorden opzochten.

“Ze hebben geproefd van derde en willen in die reeks blijven. Of ze allemaal hun kans zullen krijgen, is een ander verhaal. Wij zijn erin geslaagd een totaal nieuwe kern bijeen te brengen en zien wel hoe we het er in de competitie zullen vanaf brengen. Er ligt geen druk op onze schouders en in de voorbereiding krijgt iedereen zijn kans.”

Nieuwe T1

Na de obligate voorstelling van bestuur en trainers vertelde Franky kort over het vertrek van zovelen. “Blijkbaar waren bepaalde kenners van oordeel dat den Eendracht zou stoppen wegens gebrek aan spelers. Laat me dit kort en bondig counteren: Eendracht zal stoppen na mij! Samen met mijn bestuur en trainers hebben we serieus gewroet en slaagden we erin een nieuwe kern samen te stellen waarin ik geloof. Geert Crombez krijgt zijn kans als T1. Afgelopen kampioenschap fungeerde hij als assistent bij Tony Bourgeois en bewees over het DNA van onze vereniging te beschikken. Hij wordt bijgestaan door Hendrik Anckaert die, na een verblijf in Gistel, naar onze schaapstal terugkeert. Björn Bocher blijft verantwoordelijk voor de doelmannen. Zelf zal ik de functie van T3 op mij nemen teneinde onze jonge beloften bij te sturen.”

Weerbaar geheel

Geert Crombez is een man die weinig ingewikkelde woorden gebruikt, maar over een fenomenaal netwerk beschikt in het provinciale voetbal. “Vorig seizoen waren er maar 5 spelers die 75 percent oefensessies meebeleefden. Dat was dus veel te weinig om het behoud te verzekeren. Op donderdag 20 juli beginnen wij eraan en sparren een week later voor het eerst tegen Daring Brugge. Later volgen nog oefenmatchen tegen Middelburg, Koekelare, Aarsele, Westkapelle en Jong Male. Voor de Beker van West-Vlaanderen ontvangen we Koksijde-Oostduinkerke en Dadizele. Zelf verplaatsen we ons naar Poperinge en Oostrozebeke. Op dinsdag krijgt Björn Bocher zijn keepers en alle veldtrainingen zullen Hendrik Anckaert en ikzelf samen leiden.” (JPV)