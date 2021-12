Trainer Nicolas Van Haverbeke van Eendracht Brugge lucht zijn hart: “A-spelers die met B-ploegen aantreden: dat is toch competitievervalsing?”

Het naar promotie meedingende Eendracht Brugge incasseerde een fikse opdoffer en tuimelt naar positie zes na 3-2 verlies tegen KFC Heist B. Toen de Eendracht-coach vernam via een persbericht dat met Sander Bauwens, Gauthier Vandenbunder en Nathan Maes drie elementen van KFC Heist A in actie kwamen tegen zijn jongens contacteerde hij ons.

“De reden van ons verlies is omdat de kustformatie serieus versterkt aan de aftrap kwam. Veel B-ploegen putten uit hun A-kern omdat ze weten anders geen kans te hebben. De B-ploegen zijn toch in het leven geroepen om jongeren op te leiden en het resultaat speelt geen rol? Dan moet je geen A-spelers selecteren maar putten uit je kern U21. Trouwens niet alleen Heist B doet dat, ook de andere verenigingen met een B-ploeg, die in onze reeks actief zijn. Dat is toch competitievervalsing? Zo komen die rivalen tot 30 percent versterkt aan de aftrap!”

Moeilijke oefening

Philip Heinkens, T2 van KFC Heist A, reageert sereen en weerlegt de argumenten van zijn collega van achter de Watertoren. “Wij trainen aan de kust allemaal samen en maken onze selectie op donderdagavond. Voornoemde drie kernspelers werden inderdaad geselecteerd voor het duel tegen Eendracht Brugge in vierde provinciale. Daarmee bedoel ik de globale kern van Heist A en B in zijn geheel. Overigens, Sander Bauwens, Nathan Maes en Gauthier Vandenbunder komen al weken niet aan de aftrap in tweede provinciale. Ze vielen wel in. Mogen ze dan geen matchritme opdoen bij onze tweede ploeg?”

“Als er in het A-team een speler op een bepaalde positie geschorst of gekwetst is dan selecteren we automatisch zijn vervanger vanop dezelfde positie in de B-ploeg. Soms blijft het inderdaad een moeilijke oefening, die we trachten op te lossen in eer en geweten door voor eigen deur te vegen. Wie onze tegenstander is heeft geen enkel belang. Trouwens, de tweede ronde startte tegen Eendracht Brugge terwijl de heenronde eindigde tegen datzelfde Eendracht Brugge. We verloren die eerste match met 1-0 maar beschikten toen over een sterker elftal omdat we net wissels hadden doorgevoerd in het A-elftal.”

(JPV)