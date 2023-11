Thijs Vlaeminck wordt trainer bij KDC Ruddervoorde B

Een trainers-ontslag bij een B-ploeg op het laagste niveau na ongeveer een derde van de competitie: het is ongewoon. Bij KDC Ruddervoorde B (4B) gebeurde het. Brend Vantournhout werd vervangen door délégué Thijs Vlaeminck.

Vorig seizoen draaide de B-ploeg van Ruddervoorde rustig mee halfweg het klassement. Vreemd genoeg worden die resultaten in deze competitie niet bevestigd. Na elf speeldagen staan slechts twee driepunters in de tabellen. De tweede dateert van twee weken terug toen Thijs Vlaeminck, na het ontslag van Vantournhout, interimtrainer was. Toen werd met 3-0 gewonnen van St-Joris. “De club had de bedoeling iemand extern aan te stellen, had ook een akkoord met een trainer die bij de jeugd van een hoger spelende club aan de slag was, maar uiteindelijk ging die deal niet door”, aldus Vlaeminck. “Zodat ze bij mij terechtkwamen. Sinds de oprichting van de B-ploeg ben ik erbij betrokken. Eerst als speler, van vorig seizoen af als ploegafgevaardigde. Jawel, ik heb ook een verleden als trainer bij de jeugd van KDC Ruddervoorde. Ik heb U11, U12 en U13 getraind. In combinatie met zelf voetballen en trainen was dat niet houdbaar en zette ik dat trainerschap on hold.”

Clubman

Tot nu. Vlaeminck pendelde enkele jaren tussen het eerste elftal en de beloften. Van bij de duiveltjes voetbalt hij bij Ruddervoorde. Een echte clubman die gaat proberen om de B-ploeg wat hoger in het klassement te krijgen. Na de zege tegen St-Joris volgde een nederlaag bij Zwevezele. Komende zondag zakt Oostkamp B naar de Sportstraat af. “Steile verwachtingen zijn er niet”, benadrukt Vlaeminck. “Met de B-ploeg laten we enkele jongens op een aanvaardbaar niveau voetballen. Tegen St-Joris wonnen we verdiend, op Zwevezele speelden we een goeie eerste helft, maar haakten tijdens de match een middenvelder, een spits en een centrale verdediger geblesseerd af. Waardoor we de 0-1-voorsprong niet konden vasthouden. Ik ken de ploeg, dat is een belangrijk voordeel. Het zal er voor mij op aankomen elke week twee gevarieerde trainingen in elkaar te steken.” (HF)

Zondag 19 november om 15 uur: KDC Ruddervoorde B – SV Oostkamp B.