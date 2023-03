T1 Nick Steyaert doet er twee seizoenen bij in Steenbrugge (4B): “Kilometers vreten schrikt me niet af”

Positie negen is lang niet slecht voor KSK Steenbrugge, dat geduldig bouwt aan de doorstroming. T1 Nick Steyaert kwam in juli vorig jaar van de andere kant van de provincie, kende niemand, maar ploegde voort.

Na een maand liet de T1 het volgende noteren: “Ik kan me niet indenken dat we met de rode lantaarn zullen finishen.”

Acht maanden later toont Nick Steyaert zich gematigd tevreden. “We zijn 22 matchen ver en sprokkelden 30 punten. Klagen doe ik allerminst, al hadden we nog veel meer kunnen oogsten. Ik werk met een jonge groep. Dat betekent dat de eerste maanden van het kalenderjaar in het teken staan van de examens. Daarna volgt de onontbeerlijke skireis. Ach wat, kan ik het hen kwalijk nemen dat ze van het leven genieten na die bikkelharde studieweken? Voetbal komt op dat moment even op de tweede plaats voor hen. Dat betekent dat nog jongere spelers voor de leeuwen worden gegooid. En om hen op te leiden, kom ik dolgraag enkele keren per week van Ingelmunster naar Assebroek. Kilometers vreten schrikt me niet af.”

“Mijn streefdoel is en blijft finishen met 40 punten. Nog tien te gaan. Ons programma lijkt me nochtans lang niet eenvoudig. We kunnen zelfs scherprechter spelen voor de titel want we verplaatsen ons nog naar leider Wingene. Naar volgend kampioenschap toe trokken we volgende neofieten aan: Miguel Liebrecht en Olivier Sergeant (beiden Maria Aalter), Jari De Bisscop en Ralf Van Hulle (beiden Westkapelle) en Remco De Keyser (Daring Brugge). Zelf tekende ik bij voor twee seizoenen. Mijn trouwe en deskundige T2 Jason Lave blijft evenzeer. Drie van mijn jongens zoeken andere oorden op: Dylan Buffel en Rune Saelaert (beiden Ruddervoorde) en Aaron Bernaert (Oedelem). Ik wens hen alle succes toe.” (JPV)

Zondag 5 maart om 15 uur: KSK Steenbrugge – KSV Oostkamp B.