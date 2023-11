Steven Verkeyn verlaat KSV Oostkamp B

Op Wapenstilstand was er geen vuiltje aan de lucht. Steven Verkeyn coachte zijn jonge brigade tegen KFC Lissewege B en won met 7-0. Rangschikking speelt geen rol bij de tweede ploeg van Oostkamp (4B), al toonden velen zich toch tevreden met een stek op kop van de rechterkolom. Ettelijke spelers en begeleiders vielen van hun stoel toen Steven Verkeyn luttele dagen later zijn vertrek aankondigde. Een gewaardeerde coach neemt verrassend afscheid.

“Als trainer van de lichting U17 ben ik gestart op de Valkaart. Na de coronastop hervatte ik met hernieuwde moed. Afgelopen kampioenschap mocht ik bij de postformatie de jongens begeleiden in klimmen en dalen. Soms had ik de omstandigheden tegen, maar altijd ging ik er met mijn hele lijf tegenaan. Op en naast het terrein gebeurden er zaken waar ik me niet zo gemakkelijk in kon vinden. Na vier heel mooie jaren heb ik er een punt achter gezet. Ik wilde de eer aan mezelf houden. Allicht zal ik een sabbatperiode inlassen, toekomstplannen koester ik momenteel niet. We zien wel binnen een paar maanden.”

Paul Devliegere

“Met slaande deuren vertrek ik absoluut niet, integendeel. Ik koester het grootste respect voor coördinator Hans Mulier en voor iedereen waarmee ik samenwerkte. Vaak betrap ik mezelf op de gedachte dat ik beter bij de lichting U17 was gebleven. In vierde provinciale was ik geen T1, hè. Op geen moment lag de eindbeslissing bij mij. Met gasten van 16 of 17 jaar moest ik het rooien. Dat heb ik gedaan, zo optimaal mogelijk. Mijn beslissing lucht me op. Van de groep kreeg ik al ettelijke steunbetuigingen. Voorzitter Paul Devliegere wenst me alle succes voor de toekomst en beklemtoonde dat ik altijd welkom blijf bij KSV Oostkamp.”

Intern evalueren

The show must go on. Wij contacteerden algemeen coördinator Hans Mulier, die bevestigt dat er nog geen opvolger werd aangeduid. “Eerst zullen we het vertrek van Steven Verkeyn intern evalueren. Vervolgens lanceren we een oproep voor kandidaten.” (JPV)