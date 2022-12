SK Wenduine versloeg Hertsberge met 0-10: “Het ideale scenario? Negen op negen behalen!”

SK Wenduine won zondag met zware 0-10-cijfers in Hertsberge. De kustploeg ambieert deelname aan de eindronde.

SK Wenduine staat op de derde plaats in vierde provinciale B. Wingene en Varsenare B tellen respectievelijk acht en twee punten meer. De kustploeg ambieert deelname aan de eindronde. Zondag werd met zware 0-10 cijfers gewonnen in Hertsberge. De komende wedstrijden zijn derby’s tegen Knokke en Blankenberge.

Meedraaien

Trainer Frederiek Logghe hoopt voor de winterstop negen op negen te halen. “Na mijn ontslag bij Aartrijke heb ik vorig jaar, samen met Wouter Galle, overgenomen als trainer van SK Wenduine”, vertelt Frederiek, die op jonge leeftijd al jeugdtrainer was bij SK Eernegem.

“We hebben de eindronde gespeeld, maar konden de promotie niet afdwingen. Op het laatste van de transfers verkozen enkele spelers toch de club te verlaten. We vreesden dat het een minder seizoen zou worden, maar we draaien goed mee in de top vijf. De nieuwe jongens vallen goed mee en we beschikken over een mix van jong talent en ervaren spelers.”

“We staan nu op de derde plaats”

“In Hertsberge hebben we een sterke prestatie geleverd tegen een jonge, voetballende ploeg. De doelpunten vlogen er vlot in. Onze jonge topschutter Tiebe De Smedt scoorde een hattrick. Zijn teller staat nu op 17. Maar ook onze ouwe taaie, verdediger Meindert Devuyst heeft drie keer gescoord, in totaal acht. Zelfs Laurent Depoorter stond mee aan het kanon. We blijven op de derde plaats achter een sterk Wingene en de best voetballende ploeg van de reeks, Varsenare B.”

Derby

“Zaterdag volgt een eerste derby, thuis tegen Knokke B en dan trekken we naar Blankenberge. Om in de running te blijven voor de prijzen, een deelname aan de eindronde, mogen we voor Nieuwjaar geen steken meer laten vallen. Negen op negen zou ideaal zijn!”

(FRO)