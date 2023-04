Simon Toebaert (KVC Wingene 4B): “Punt volstaat voor titel, maar we willen er drie”

Op de voorlaatste speeldag kon KVC Wingene kampioen spelen, maar zowel Wingene zelf als concurrent Varsenare kwamen niet verder dan een gelijkspel. Daardoor blijft de kloof drie punten, met nog één match te gaan. Op eigen veld kan Wingene dus de titel in vierde provinciale B vieren als het tegen Hertsberge minstens gelijk speelt.

“Het grote voordeel is dat we enkel naar onszelf moeten kijken”, aldus doelman Simon Toebaert. “Dat doen we eigenlijk al het hele seizoen, maar in de wedstrijd van vorige zondag zat dat wel een beetje in ons achterhoofd. We begonnen sterk en kwamen redelijk snel op voorsprong. Dan kwam op een eerder ongelukkig manier de gelijkmaker. Nog voor de rust scoorden we een tweede keer, maar als je dan enkele kansen niet kan afwerken, krijg je meestal het deksel op de neus. Dat gebeurde dan ook en we bleven steken op een gelijkspel. Aartrijke deed goed mee, op toch een minder veld. Ik ben ervan overtuigd dat die ploeg op een beter veld meer punten kan pakken.”

Thuis vieren

“Nu, het belangrijkste was: niet verliezen, en zondag op eigen terrein kampioen spelen. KVC heeft er alles aan gedaan om er een schitterende laatste speeldag van te maken, en het is nu aan de spelers om het af te maken. Op Tibo Mortier na is de volledige kern beschikbaar, een groot verschil met vorig seizoen toen in de slotfase zowat de halve kern aan de zijlijn stond. Tegen Hertsberge minstens gelijkspelen is haalbaar, maar wij gaan vol voor winst en hopen dat na het laatste fluitsignaal het kampioenenfeest kan losbarsten.”

“Net als bijna de hele kern blijf ik volgend seizoen bij de club. Er komen nog een vijftal versterkingen, en zo zien we het zitten om in derde te spelen”, besluit Simon Toebaert. (WD)

Zondag 30 april om 15 uur: KVC Wingene – Hertsberge.