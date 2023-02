Samuel Mbeah is de piepjonge steunpilaar van leider KFC Varsenare B: “Ik wil zo hoog mogelijk spelen”

Na overtuigende 8-1-winst tegen Lissewege B hebben de jongens van coach Wesley Bonamie zich geplaatst voor de nacompetitie. Bovendien zijn zij de nieuwe leiders in vierde provinciale B, na de puntendeling van KVC Wingene.

Sportief verantwoordelijke Danny De Coninck blijft erbij dat bij de B-ploeg de resultaten van ondergeschikt belang zijn. Het is en blijft een leerschool voor de jeugdige talenten. Die tieners overtreffen de hoogste verwachtingen. Wij gingen een van de steunpilaren interviewen: Samuel Mbeah, geboren in 2005. Perfect op tijd wachtte de tiener ons op. Hij is de zoon van een beroemde vader: Kofi Mbeah. Papa voetbalde op het einde van vorige eeuw ruim zes seizoenen bij Cercle Brugge, maar staat niet graag meer in de belangstelling. De goedlachse voetbalkenner volgt zijn zoon Samuel op elke training en bij elke wedstrijd. “Nooit zal ik me moeien met het werk van de trainer. Tegen mijn zoon zeg ik altijd dat hij de hele wedstrijd lang gefocust moet blijven.” Vervolgens luistert Kofi met glinsterende oogjes naar het interview van zijn telg. “Wanneer ik begon te voetballen, weet ik niet precies.” Hij kijkt naar papa: “Vanaf mijn zes jaar? Heel eventjes speelde ik bij Cercle Brugge, maar dat ging niet. Dus stopte ik een tijdje om daarna weer de schoenen aan te trekken bij Daring Brugge. Op mijn tiende trok ik voor het eerst naar Varsenare. De oefensessies gingen door net na schooltijd. Wegens werkomstandigheden kon papa mij niet voeren, dus keerde ik terug naar Daring Brugge, op een steenworp van mijn woning.”

Verdere stappen

“Met de U15 van Daring Brugge ging ik een tornooi spelen in Izegem. Daar was mijn huidige trainer Wesley aanwezig en zag me bezig. Hij had nog samen met mijn papa gevoetbald bij een liefhebbersploeg. De coach maande mij aan te tekenen voor Varsenare en ik mocht meteen starten bij de interprovinciale lichting. Daar leerde ik veel bij en werd ook sterker. Vorig kampioenschap mocht ik regelmatig proeven van het B-team en in de huidige voorbereiding werd ik volledig overgeheveld naar de groep die in vierde provinciale aantreedt. Ik groeide uit tot vaste waarde en train elke dinsdag mee met het A-elftal. Als ik mijn best blijf doen, zal ik de voorbereiding van het volgend kampioenschap bij onze broers uit eerste provinciale mogen meebeleven. Maar dat is toekomstmuziek. Natuurlijk wil ik zo hoog mogelijk voetballen. We hebben alvast ons ticket voor de nacompetitie, maar ik wil sowieso verdere stappen zetten.” (JPV)

Zaterdag 4 februari om 19.30 uur: KFC Varsenare B – VV Cercle Beernem B.