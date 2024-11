Ruben Dekens moet bij KSKD Hertsberge vaak passen wegens beroepsredenen

Nagenoeg de hele voorbereiding voetbalde Ruben Dekens op hoog niveau bij KSKD Hertsberge. In de eerste wedstrijd, tegen Nieuwpoort, bevestigde hij zijn conditie, tot hij halfweg de eerste helft geblesseerd uitviel.

Pas twee maanden later, op bezoek bij KVC JEI, kwam de voormalige voetbalvirtuoos weer boven water. “Eén helft mocht ik opdraven. De week nadien waren we bye en stond een oefenduel in Zillebeke op het programma. Sorry, opnieuw moest ik passen wegens beroepsredenen. Door werkomstandigheden mis ik inderdaad veel voetbalvreugde. Ik zit op tram drie en veel jaartjes tussen de krijtlijnen heb ik niet meer te goed. Toch probeer ik er nog het beste van te maken bij een vereniging, in de schaduw van het nationale Oostkamp, waar ik mijn hoogtepunten beleefde, vooral onder coach Rik De Mil. Trouwens, onze huidige T1, Jeffry De Busschere, was mijn eerste oefenmeester, toen ik op vijfjarige leeftijd begon te voetballen.”

Doodjammer

Jeffry De Busschere onderstreept de waarde van Ruben Dekens, maar blijft objectief. “Die jongen probeert ons te helpen, maar kan zich te weinig vrijmaken om te trainen. Wat wil je, werk primeert. Gebrek aan conditie werkt blessures in de hand. We hadden een vrij weekend en voetbalden vriendschappelijk in Zillebeke. We verloren met 4-1, maar lagen geen moment onder. Was een prima leerschool. En neen, Ruben Dekens kon zich niet vrijmaken. Ik blijf het doodjammer vinden, want die klepper kon destijds probleemloos meedraaien in de nationale reeksen.”

“Al ben ik apetrots op mijn ploeg. We sprokkelden zopas negen op negen in de competitie, lukten tien goals en kregen er geen enkele tegen. Nu maken we ons op voor de verplaatsing naar Westrozebeke en dan komt Oostkamp B op bezoek. Natuurlijk hopen we de reeks verder te zetten.” (JPV)