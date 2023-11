Robin Verrecas is de gedreven doelman bij KFC Lissewege B (4B)

Op het moment dat we dit interview neerschrijven vertoeft Robin Verrecas met zijn kersverse bruid in Orlando, op huwelijksreis. Ze gaven elkaar het jawoord in Ibiza en genieten nu volop van elkaar in de stralende zon. Robin Verrecas is een harde werker maar tevens een levensgenieter en een sportman in hart en nieren.

Robin Verrecas startte zijn voetballeven bij Bam Bam te Sint-Andries. Na twee seizoenen trok hij naar Jong Male om vervolgens een even lange periode bij Oostkamp ballen te pareren. “Daarna mocht ik mij bewijzen bij KM Torhout. Een leuke periode, al verlangde ik teveel naar De Valkaart. Dus keerde ik terug naar Oostkamp en keepte ik tot bij de beloften. Toen ik amper 19 lentes telde hield ik het voor bekeken. Waarom? Het plezier was weg.”

Francis Gobert

“Mijn vrouwtje en ik kochten een huis in Zwankendamme. Om sportief te blijven, ging ik vaak lopen langs een pad dat uitmondt nabij het terrein van KFC Lissewege. Vermits ik een vurige fan ben van FC De Kampioenen werd ik aangetrokken door de groen-witte kleuren van de Vaartploeg. Bij aanvang van vorig kampioenschap besloot ik me aan te bieden en werd met open armen verwelkomd. Ik had totaal geen ambitie, nog niet trouwens, maar ik voelde de goesting om weer tussen die palen te gaan staan. De B-ploeg werd mijn vaste stek, al mocht ik toch ook sporadisch proeven van tweede provinciale. Nu prijken we op de laatste stek, maar we maken plezier onder vrienden. De vroegere topscorer Francis Gobert is onze trainer: er heerst een enorm respect voor hem. We vinden het doodjammer voor onze coach dat we hem niet meer zeges kunnen aanbieden, we wonnen nog maar één keer. Anderzijds, dankzij die B-ploeg kunnen veel jongens uit de omgeving hun passie botvieren. Zelf ben ik vice-kapitein van het geheel. Eens terug in het land, zal ik met veel liefde opnieuw de groen-witte kleuren verdedigen.” (JPV)

Zondag 19 november om 15 uur: KFC Lissewege B – VV Eendracht Brugge.