Rik Bouckaert blijft ook volgend seizoen bij VKSO Zerkegem

Toen Rik Bouckaert bedankt werd voor bewezen diensten in Varsenare bleef hij even zonder nieuwe uitdaging. VKSO Zerkegem contacteerde hem, al vreesde de beleidsploeg daar dat zo’n topcoach nooit naar vierde provinciale zou afzakken. Maar Rik Bouckaert aanvaardde het aanbod.

Hij werd meteen geconfronteerd met een geschrapte competitie wegens corona, maar speelt nu een rol in het promotiedebat.

“Als speler kroonden ik me tot kampioen met Harelbeke in nationale en met Zedelgem in provinciale. Op mijn visitekaartje als trainer prijken titels met Zedelgem, Varsenare en promoties met Veldegem en opnieuw Zedelgem. Vanaf het eerste contact met Zerkegem werd ik gecharmeerd door de warmte en de vriendelijkheid van mijn gesprekspartners. Na één ontmoeting was alles in kannen en kruiken. Ik tekende een contract voor drie seizoenen, dus blijf ik ook volgend kampioenschap.”

Slachtoffer

“We startten de huidige competitie heel sterk en wonnen zeven van de eerste acht duels. We eindigden het kalenderjaar met drie gelijke spelen en een nederlaag. Drie op twaalf lijkt me te weinig voor een promotie kandidaat. Op de oppergaai moeten we niet meer rekenen, Wingene lijkt me gelanceerd. Zelf hebben wij ons lot niet meer in eigen handen”, aldus Rik Bouckaert.

“Toch lijken wij slachtoffer geworden te zijn van omstandigheden: we speelden twee zondagen niet in december wegens bye maar dienden wel op woensdag opdraven. Wanneer moet je dan trainen? We bedrijven onze hobby in vierde provinciale hé. Maar kom, dat zijn oude koeien, nu rekenen we op een prima tweede ronde. We starten in Ruiselede en ontvangen vervolgens Eendracht Brugge. Slagen we erin de eindronde te betwisten dan mag ik gewagen van een succesvolle editie.”

Aanpassingsproces

Voor Rik is vierde provinciale een aanpassingsproces in vele aspecten: “Soms moet ik inderdaad op mijn tong bijten. Anderzijds wil ik respect betonen voor wat mijn jongens presteren. Ze doen hun stinkende best, ieder op zijn niveau. VKSO Zerkegem wil vooruit in alle gelederen en mijn adviezen worden in dank aanvaard.”

“T2 Geert Denys blijft goud waard voor de vereniging. Mijn bijnaam luidt Rik Fysiek, maar nu is het Rik die Geert moet afremmen. We zijn klaar voor derde provinciale maar promoveren hangt af van zoveel factoren”, klinkt het.

Nieuw zijn Thomas Moerman van Beernem, Thomas Vanbelleghem van Hertsberge, Niels Anthone van Dudzele en doelman Nicolas Tant van Loppem. “Het bestuur maakte het huiswerk vlekkeloos af. Onze gerechtigd correspondent Marina Lievens baat ook de kantine uit. Tijdens mijn trainingen zit ze voor het raam en telt alle spelers. Zo hoef ik zelf niet eens een aanwezigheidslijst bij te houden. Als Bruggeling werd ik in de armen gesloten langs de Vedastusstraat, ook al had ik geen ervaring in vierde provinciale. Als ik de accommodaties binnenrijd is het alsof ik thuis kom. Ondanks al mijn eerdere titels en promoties zou ik een gat in de lucht springen mocht ik die schitterende familiale club naar de hogere reeks kunnen loodsen.”

(JPV)