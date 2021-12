Quinten De Grande is de offensieve flank van VV Westkapelle (4B): “Na Nieuwjaar komt er een inhaalrace”

Voor de kustformatie eindigde het kalenderjaar in mineur. In eigen huis werd met 3-4 verloren van Eendracht Brugge, ondanks drie lokale treffers van Tijs Rabaut.

Quinten De Grande is relatief nieuw bij de groep van Chris De Bisscop. Afgelopen kampioenschap bood hij zich aan, maar de competitie werd al na een paar weken stopgezet. “Daarenboven sukkelde ik destijds met een blessure. Nu kan ik eindelijk mijn echt voetbaltalent demonstreren. In Steenbrugge begon ik te voetballen. Daarna trok ik naar Eendracht Brugge maar keerde terug naar Daverlo. Ik bleef in de Brugse regio en vervolgde mijn loopbaan bij Dosko Sint-Kruis. Coach Chris De Bisscop, die me door en door kent, sloot me in de armen bij Westkapelle. We worden in de watten gelegd op een schitterend kunstgrasveld en in vlekkeloze accommodaties.”

Cruciale maanden

“Er werd gericht versterking aangetrokken. Zelf kom ik het best aan mijn trekken op de linkerflank. Een goalgetter als Tijs Rabaut, die trouwens raak treft met zijn ogen dicht, maakte al ettelijke rozen na mijn voorbereidend werk. Die te vermijden nederlaag tegen Eendracht Brugge bezorgde ons een uppercut. Met drie punten erbij zaten we perfect op schema, want we rekenen op de nacompetitie. We maken ons nu op voor een inhaalrace na Nieuwjaar. Tijdens de voorbereiding in juli en augustus jongstleden kregen we ons deel van de blessurelast omdat zoveel jongens een jaar niet hadden gevoetbald wegens de pandemie. Nu telt dit excuus niet meer. Onze coach zal ons gegarandeerd optimaal klaarstomen voor de terugronde. Januari en februari zijn cruciale maanden. Zeker voor ons: we moeten oogsten tegen achtereenvolgens Ruddervoorde B, Heist B, Wenduine en Lissewege B. En ja, ik tekende al bij. Hier heb ik het ontzettend naar mijn zin en kan ik verder ontbolsteren.” (JPV)