Pieter Derudder wordt de nieuwe voorzitter van KVC Wingene

Door professionele bezigheden kan Koen Vande Walle het voorzitterschap van de Wingense voetbalclub niet meer waarnemen. Zijn rechterhand Pieter Derudder zal de nieuwe voorzitter worden. De eerste ploeg die samen met Varsenare aan de leiding staat heeft echter nog een inhaalwedstrijd tegen Blankenberge te spelen op 8 april om 20 uur.

“Ik ben benoemd als rechter en in die functie mag ik geen uitvoerend mandaat hebben in een vennootschap”, verduidelijkt Koen Vande Walle. “Aangezien we een vzw zijn kan ik dus geen voorzitter meer zijn. Wel blijf ik nog in het bestuur zetelen.”

De vele vriendschappen en nieuwe mensen die hij als voorzitter en bestuurslid leerde kennen, zal hij blijven koesteren. Dieptepunten zijn er uiteraard ook geweest. “Extra sportief denk ik met grote dankbaarheid maar ook met weemoed terug aan de bestuursleden die er niet meer bij zijn: Filip Lamote, George Lambert en vorig jaar nog Walter Debie. Sportief was het noodgedwongen herbeginnen in 4de provinciale misschien ook wel een dieptepunt, alhoewel het ook als een hoogtepunt zou kunnen bekeken worden: de eigen jeugd kan weer in eigen gemeente in het eerste elftal spelen, er komen terug meer supporters naar de wedstrijden en ze blijven achteraf ook langer plakken, hetgeen dan ook zijn positief effect heeft op de sponsors”, vertelt Koen Vande Walle.

Waardige opvolger

Met Pieter Derudder heeft hij een waardige en gedreven opvolger. “We hebben een jaar het voorzitterschap in duomandaat uitgeoefend, zodat het voor hem niet veel geheimen meer heeft.”

“Ik heb mijn ganse jeugd bij KVC gespeeld”, stelt de nieuwe voorzitter Pieter Derudder zich voor. “Mijn vader Herman is een aantal jaren ondervoorzitter geweest van de club. Ik zit al een tiental jaar in het bestuur en ben reeds twee jaar de rechterhand van Koen. Mijn ambitie is om de eigen jeugd te laten doorstromen en zo hoog mogelijk te voetballen. Op termijn wil ik een goede tweede of derde provincialer zijn. Financieel gezond zijn vind ik ook belangrijk. Ik zal mij niet laten verleiden door sportieve uitspattingen en wil met de voetjes op de grond blijven”, besluit de nieuwe voorzitter. (WD)