Pieter Barzeele keept op hoog niveau bij VKSO Zerkegem (4B): “Nooit gedacht dat ik mijn wanten nog zou bovenhalen”

VKSO Zerkegem behoort tot het kransje titelfavorieten in vierde provinciale B. Het zag ernaar uit dat de jongens van langs de Vedastusstraat met een keepersprobleem zouden worden geconfronteerd na de blessure van eerste goalie Wouter Galle. Trainer Pieter Barzeele sprong in de bres.

Pieter Barzeele startte zijn voetballoopbaan bij KFC Varsenare, waar hij verbleef tot zijn twintigste. “Ik zat op de bank omdat ik te weinig body had en beperkt kon uitvoetballen. Aartrijke werd mijn volgende uitdaging, waar ik de vrije val meebeleefde. In eerste en tweede provinciale keepte ik het merendeel van de duels, in derde amper één match. Steenbrugge hing elk jaar aan mijn bel en uiteindelijk verhuisde ik naar daar. Ruffino Vercauteren verdedigde het doel, ik hield me klaar in de dug-out. Na enkele maanden VK Dudzele keerde ik terug naar Steenbrugge. Dosko Sint-Kruis werd mijn volgende uitdaging. Voor een derde maal keerde ik terug naar Steenbrugge en hield het vervolgens een poos voor bekeken”, schetst Pieter Barzeele zijn voetballoopbaan.

Rik Bouckaert

“Toen ik in Jabbeke bouwde, bood Georges Lievens me de kans om me nuttig te maken in Zerkegem. Wouter Galle kwam vijf jaar geleden samen met mij toe en bleek nooit geblesseerd of geschorst. Met T1 Rik Bouckaert sprak ik af om de ploeg invallers onder mijn hoede te nemen tijdens matchen en oefensessies”, vervolgt Pieter.

“Plots vernamen we dat Wouter Galle niet fit zou zijn voor de competitiestart. Twee jonge keepers kregen hun kans maar half augustus vertrokken ze op reis. Voor een bekermatch offerde ik me op om nog eens tussen de palen te gaan staan. Nooit had ik gedacht dat ik mijn wanten van onder het stof zou moeten halen”, glimlacht Barzeele.

“Mijn prestatie bleek dermate aan te slaan dat de coach besloot om mij de competitie te laten beginnen. We wonnen met 4-0 tegen Dudzele en ik pakte een strafschop. Dat gaf me vertrouwen. Zes seizoenen geleden keepte ik mijn laatste match. Nu geniet ik weer van het voetbal met klimmen en dalen. Hoelang? Laat hoofdcoach Rik Bouckaert dat beslissen, ik stel mij ten dienste”, besluit Pieter Barzeele. (JPV)

Zondag 19 december om 15 uur: VKSO Zerkegem – KFC Doomkerke.