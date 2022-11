Petro De Graeve is nieuwe T1 Sint-Joris (4B): “Ik kreeg een seintje en voelde opnieuw die prikkel”

Door werkzaamheden, vaak in het buitenland, besloot Peter Van Quathem zijn trainerspassie te stoppen. In alle vriendschap nam hij afscheid bij Sint-Joris. De ervaren Petro De Graeve neemt de fakkel over.

Petro De Graeve voetbalde op hoog niveau tot zijn 35ste. Daarna liet zijn knie het niet meer toe. Als trainer debuteerde hij bij jeugdploegen van Oostkamp en Varsenare. Later volgden de eerste ploegen van Dosko Sint-Kruis, HO Oedelem en Moerkerke. Hij heeft intussen al zijn eerste oefensessies achter de rug op Overleie. Zijn eerste competitieduel wordt het thuistreffen tegen Varsenare B. “Bij die bezoekers treden jongeren aan die ik destijds hielp opleiden. Het wordt een aangenaam weerzien.”

Fusie

“In Moerkerke werkte ik samen met Guido Blomme, die intussen een vriend voor het leven is geworden. Kort voor de fusie werden we vervangen door Dany Verheire. De resultaten vielen wat tegen en je kent mijn lijfspreuk: bij winst worden de spelers geprezen, bij verlies naar de trainer gewezen. Niet de minste rancune, dus. Na mijn periode in Moerkerke brak corona uit en beleefde ik zware tijden vermits ik werkzaam ben in een hospitaal. Ook begon ik te sukkelen met mijn linkerenkel. Medicatie bracht een tijdje soelaas, tot ik in Gent een operatie onderging. De revalidatie verliep naar behoren en toen de competitie opnieuw werd opgestart begon ik links en rechts wat resultaten te bekijken. Plots kreeg ik een seintje van Urbain Vanhaecke, voorzitter van Sint-Joris. Eerder hadden ze me al gevraagd als coach van de U21, maar dat had ik afgewezen omdat de pandemie nog hoogtij vierde. Vermits ik opnieuw die prikkel voelde, zette ik de stap naar het vlaggenschip. Tijdens de oefensessies stel ik engagement vast, monument Nico Lootens blijft mijn assistent en coach van de beloften. Het bestuur legt me niet de minste druk op, we zullen evalueren van zondag tot zondag en genieten van elke overwinning.” (JPV)

Zondag 4 december om 14.30 uur: KFC Sint-Joris Sportief – KFC Varsenare B.