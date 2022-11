Petro De Graeve is de nieuwe hoofdcoach van KFC Sint-Joris Sportief

T1 Peter Van Quathem nam afscheid van Sint-Joris. Hij kon zijn werkomstandigheden in het buitenland niet langer combineren met zijn trainerspassie.

Na het nipte verlies in Torhout nam T1 Peter Van Quathem afscheid van Sint-Joris. Zijn vertrek was vooraf al besproken met de beleidsploeg en met zijn trouwe assistent Nico Lootens.

Realist

De eerste in bevel kon niet langer werkomstandigheden in het buitenland combineren met zijn trainerspassie. Toen hij tijdens de jaarwisseling vernam dat hij opnieuw wekenlang buiten België zou moeten verblijven voor zijn werk, koos hij ervoor om het hoofdtrainerschap in Sint-Joris in alle vriendschap aan een verse kracht over te laten.

De keuze van het bestuur viel op Petro De Graeve, tot net voor de fusie T1 in Moerkerke. Petro De Graeve voetbalde op hoog niveau tot zijn 35. Daarna liet zijn knie het niet meer toe. Als trainer debuteerde hij bij jeugdploegen van Oostkamp en Varsenare. Later volgden Dosko Sint-Kruis, HO Oedelem en Moerkerke. Petro hervat nu in klimmen en dalen en zal op dinsdag 22 november zijn eerste training leiden. In Overleie zal Petro, die over een fantastische voetbalkijk beschikt en realist is in hart en nieren, in alle rust mogen werken en bouwen. Nico Lootens blijft aan zet als assistent. (JV)