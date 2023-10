Petro De Graeve is coach bij Sint-Joris (4B)

Als trainer moet je serieus afzien wanneer je elftal op eigen veld met 0-10 de boot ingaat, zoals tegen Varsenare B. Het getuigt van een schitterende mentale weerbaarheid als je de week daarop, weer in eigen vesting, met 2-0 wint tegen Wenduine.

Petro De Graeve beleefde heerlijke tijden als voetballer en scheerde hoge toppen bij onder meer Dosko Sint-Kruis, Oudenburg, Dudzele en Oostkamp. Op de Valkaart debuteerde hij als jeugdtrainer. Dan volgde Varsenare. Eerste ploegen als Dosko-Sint Kruis, HO Oedelem en Moerkerke had hij ook onder zijn hoede. “Nu geniet ik weer van het veldwerk, samen met meubelstuk Nico Lootens. Voor mij komt het erop aan de groep de mogelijkheid te bieden te komen trainen in goede omstandigheden.”

Schakelen

“We moeten onze tekortkomingen erkennen. Ik ben het nieuwe kampioenschap ingestapt met de overtuiging dat we over een te smalle kern beschikken. We wonnen onze eerste competitiematch met 5-0 tegen Zwevezele, ook in Oostkamp trokken we aan het langste eind. Tegen Varsenare B kregen we er tien rond onze oren. Ik heb het je al vaker gezegd: die B-ploegen bieden toegevoegde waarde in de reeks. Als trainer ben je afhankelijk van zoveel factoren, ook van blessures. Dan moet je beginnen schakelen van posities. Mijn motto luidt steevast: Opstaan en herbeginnen. Dat heeft mijn groep begrepen. Nu komt de trip naar Damme eraan, een beetje speciaal voor mij. Ettelijke keren stond ik als coach op het Moerdamse veld, maar dat was voor de fusie. Nu verlang ik van mijn groep opnieuw een hoopgevende prestatie tegen toch wel één van de kandidaten voor de prijzen”, besluit De Graeve. (JPV)