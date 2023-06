Olsene Sportief stelt zijn nieuwe spelerskern voor: Trainer Koen Descheemacker hoopt op een eindrondeticket

Olsene Sportief was er snel bij dit jaar, want vrijdagavond stelde het al zijn nieuwe spelerskern voor. Na de degradatie mikt de club op een eindrondeticket in vierde provinciale B. Het zag vooral heel wat spelers over komen van Jong Zulte, waar de B-ploeg opgedoekt werd.

Voorzitter Koen Molly rekent erop dat de spelers de positieve lijn van de laatste matchen van vorig seizoen doortrekken. “Er is geen weg terug”, opende de voorzitter en hij wees erop dat het nu nog braakliggende speelveld tegen het begin van de nieuwe competitie, maar misschien nog vroeger, omgetoverd zal worden in een kunstgrasveld. “Uiteraard is het na de degradatie met amper negen punten onze bedoeling om straks een heel stuk beter te doen. Vorig seizoen misten wij aanvankelijk vooral karakter en inzet, maar toen Koen Descheemacker, Wim Van Laere en Nico Vannieuwenhuyse het sportieve roer overnamen, kregen zij de ploeg met het einde van de competitie in zicht weer op het goeie spoor. De laatste vijf, zes matchen zagen wij een ploeg die er echt voor knokte en dat Olsene Sportief willen wij nu vanaf de eerste speeldag zien.”

Voor trainer Koen Descheemacker is vierde provinciale een stap in het onbekende. “Ik trainde nog nooit in vierde provinciale, maar tijdens de seizoenen ’75 en ’76 speelde ik met Olsene Sportief wel zelf in vierde. Het was een mooie periode met een tweede plaats en een titel. Het woord titel spreken wij hier zeker niet uit als wij vooruit blikken naar de komende competitie. Ik reken wel op een sterk seizoen dat ik graag zou bekronen met een eindrondeticket. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan en daarom vraag ik een inspanning van het bestuur, de spelers, de trainers, de afgevaardigden en zelfs van de supporters om als één familie die ambitie na te streven onder het moto “ik wil, ik zal, ik kan”. Vorig seizoen beschikte ik over een erg jonge groep en op de cruciale momenten ontbrak natuurlijk de nodige maturiteit. Ondertussen is iedereen een jaartje ouder geworden en er kwam ook wat ervaring bij. Wij beschikken over een mooie kern en iedereen begint de voorbereiding op dezelfde basis.”

Doelman Hannes Moerman, is één van de vele nieuwkomers. “Ik speelde in de jeugd van Merendree en Belsele en na een inactiviteit bond ik twee jaar geleden de voetbalschoenen aan bij Jong Vijve. Ik zweefde tussen de beloften en het eerste elftal, maar de concurrentie met de doelman die ze aangetrokken hadden uit tweede provinciale was toch vrij groot. Ik koos voor Olsene Sportief omdat ik hoop meer speelkansen te krijgen. Na een gesprek met de trainer en de sportief verantwoordelijke had ik meteen een goed gevoel. Het project dat hier op tafel ligt spreekt mij ook aan. Ik zag Olsene vorig seizoen twee keer aan het werk in zijn betere periode. Ze wonnen hun match en speelden in die andere gelijk. Het is vooral een heel jonge ploeg, maar hier heerst vooral een erg goeie sfeer. Ik verwacht er alvast heel veel van.”

Sportief verantwoordelijke Mathias Marichael (0477/337109) is nog op zoek naar jeugdtrainers voor de U7, U8, U10, U11 en U17.

De nieuwkomers: Devon Meirlaen(Huise Ouwegem), Yannick De Swaef(Sparta Ursel), Steffen Vandenbossche(KME Machelen), Hannes Moerman en Maurits Robijn(Jong Vijve), Baptiste Decock, Gillian Dewaele, Arthur Ottevaere, Liam Vercouillie, Jentl Van Speybroeck, Dré Weehaeghe, Renzo Deleersnijder, Seppe Zutterman, Dries Vanoverbeke, Brendan Coussens en Jens Rogge(Jong Zulte), Sam Dheygere(vrije speler), Lukas Van De Velde(komt over van de U17). (IVD)