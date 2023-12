Nick Steyaert stopt met onmiddellijke ingang als T1 van KSK Steenbrugge: “Zag hoe langer hoe meer op tegen de verplaatsing”

Anderhalf jaar geleden kende niemand Nick Steyaert in de Brugse regio. Hij kwam vanuit het verre Ingelmunster en binnen de kortste tijd kneedde hij op Daverlo een jonge bende tot een ambitieus geheel.

“We eindigden op de achtste stek met 43 punten, ook al luidde de enige ambitie het vermijden van de rode lantaarn. Voor de huidige jaargang wilde ik gewoon de lijn doortrekken en finishen tussen positie vijf en acht. We prijken nu op plek zeven, dus we zitten op schema. Toch heb ik mijn spelers medegedeeld dat de samenwerking met onmiddellijke ingang stopt. Ik had al aangegeven dat dit mij laatste seizoen zou zijn. Vermits ik met Jason Lava beschik over een uitstekende assistent lijkt het me beter dat hij meteen overneemt. In alle vriendschap met spelers en bestuur neem ik afscheid. De redenen liggen voor de hand: hoe langer hoe meer zag ik op tegen de verplaatsing van Ingelmunster naar Assebroek. Per training zat ik dus langer in de auto dan dat ik tussen de krijtlijnen stond. Daarenboven wil ik mijn zoon zien voetballen. Hij speelt nu in Oostende, maar verhuist volgend seizoen naar KV Kortrijk, op een boogscheut van Ingelmunster dus.”

Nacompetitie

“Jason Lava heeft een verleden bij Steenbrugge en keerde terug als mijn T2. Met veel liefde en vertrouwen geef ik de fakkel aan hem door. Wij werden vrienden voor het leven. Aan stoppen denk ik niet. Heel even zal ik me bezinnen om vervolgens, indien de gelegenheid zich aanbiedt, een uitdaging aan te gaan dichter bij mijn woonplaats. Aan Steenbrugge blijf ik fantastische herinneringen koesteren. Trouwens, ter gelegenheid van de eerste thuismatch van het nieuwe kalenderjaar, op zondag 14 januari tegen KSC Blankenberge B, kom ik de aftrap geven. Uit de grond van mijn hart wens ik mijn opvolger, en allen die Steenbrugge koesteren, een stek in de nacompetitie toe.” (JPV)