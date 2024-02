Na dit seizoen stopt Petro De Graeve als T1 Van KFC Sint-Joris (4B)

Na 3-0 winst tegen de buren uit Hertsberge prijken de jongens van Overleie op positie acht. Petro De Graeve vormt er een tandem met kind van het huis Nico Lootens. Met Kevin Steyaert beschikt Sint-Joris over een prijsschutter: tegen Hertsberge nam hij alle drie de goals voor zijn rekening.

Halfweg vorig kampioenschap nam Petro De Graeve de fakkel over van Peter Van Quathem, die moest stoppen wegens werkomstandigheden in het buitenland. Maar Petro De Graeve houdt het voor bekeken na dit kampioenschap. “Na mijn periode bij Moerkerke laste ik een sabbatperiode in, tot ik me liet overhalen in Sint-Joris. Daar kreeg ik opnieuw de drive te pakken en mijn ambities reiken hoger dan mijn huidige uitdaging. Het respect voor voorzitter Urbain Vanhaecke blijft groot, we beschikken over een fantastische spelersgroep, maar ik vrees dat het vuur aan het doven is. Ik verneem dat er veel zullen stoppen. Qua inkomende transfers zie ik weinig bewegen. Die prachtige vereniging trappelt blijkbaar een beetje ter plaatse. Normaal zou ik al gestopt zijn, maar ik ben ingegaan op het verzoek van de beleidsploeg om nog tot einde seizoen door te gaan. Dan zullen we scheiden in alle vriendschap. Een andere uitdaging heb ik nog niet, ik zie wel wat er op me afkomt. Misschien neem ik een berekend risico, maar ik wil eerlijk blijven met de mensen waarvoor ik mijn passie botvier. De drive is weg. Misschien is mijn boodschap een wake-upcall al wil ik helemaal niet hautain doen. We zullen er in de restende wedstrijden het beste van maken, ook al kampen we met blessurelast en moeten we ook vaste waarden missen wegens examens. Opstaan en herbeginnen luidde mijn boodschap. We verloren ons vorig duel met 0-4 tegen Oostkamp en herpakten ons tegen Hertsberge. Nu trekken we naar Steenbrugge en zullen ons vel duur verkopen.” (JPV)

Zondag 4 februari om 15 uur: KSK Steenbrugge – KFC Sint-Joris Sportief.