Moeilijk seizoen voor Tiebe Legein en SK Eernegem B (4B): “Veel lastiger dan verwacht”

SK Eernegem B beleeft een moeilijk eerste seizoen. Het nieuwe team telt na 17 matchen nog maar 4 punten. De ploeg moest driemaal forfait geven en slikte al 84 goals. Toch wil Tiebe Legein (19), die ook al enkele selecties voor het eerste elftal kreeg, doorgaan.

“Nu eventjes niet want door pubalgie sta ik sedert december langs de kant”, zucht de linksvoor uit Bredene. “Het gaat wel de goeie richting uit. Toen ik uitviel deed lang neerzitten of een tijd recht staan pijn. Intussen kan ik wat oefeningetjes doen die mijn buikspieren versterken. Zoals het nu evolueert zal ik weldra het individuele loopwerk kunnen hervatten.”

Forfaits

Dit seizoen slikte Eernegem B al veel bittere pillen. Oostkamp B kwam aan de Bruggestraat met 1-12 winnen. Uit bij SVD Kortemark werd met 10-0 verloren. “Toen we eraan begonnen wisten we dat het een moeilijk seizoen zou worden”, geeft Legein toe. “Dat het zo’n lastige campagne werd, hadden we niet verwacht. We hebben af te rekenen met een hele lange lijst letsels. Echt ongewoon. De meeste zelfs langdurig. Vandaar dat we al enkele keren forfait gaven. Omdat we niet genoeg spelers hadden.”

Eernegem B gaf drie keer forfait. Gebeurt dat in deze competitie nog tweemaal, dan legt de federatie een algemeen forfait op. Provincialers moeten vaak inventief zijn. Zo was Tiebe Legein in deze competitie, nadat hij uitviel, al eens afgevaardigde. “In de thuismatch tegen Nieuwpoort B nam ik die taak voor mijn rekening”, verduidelijkt hij.

“Toen trouwens geen slechte prestatie van mijn ploegmaats. Er waren een paar mannen terug na letsel. Voor de rust slikten we drie goals. 0-3 was ook de einduitslag.”

Woord gegeven

Nochtans was de hogeschoolstudent lichamelijke opvoeding een klein jaar geleden van plan te stoppen met voetballen. “Ik speelde bij de gewestelijke U21 van Bredene en had er nog weinig plezier in”, blikt hij terug. “Tot ik telefoon kreeg van Glenn Plovie, sportief verantwoordelijke bij Eernegem.”

“Ik liet me overhalen in het nieuwe project te stappen. Intussen heb ik mijn woord gegeven voor volgend seizoen.”

Zaterdag 15 februari om 18 uur: SK Eernegem B – KEG Gistel.