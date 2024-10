Lucas Rogiers (22) van KVV Aartrijke blikt vooruit: “We doen mee voor de titel”

KVV Aartrijke nam vlot de maat van SK Eernegem B. Het team van trainer Andy Vandekerckhove staat in het klassement virtueel naast leider KEG Gistel. Het verschil bedraagt zes punten, maar geel-rood speelde twee matchen minder.

Thuis tegen Eernegem B opende Lucas Rogiers vijf minuten na de rust de score. Amper enkele minuten later kon hij de bonus al verdubbelen. Nog voor het uur was de match dankzij een doelpunt van Diego Seron gespeeld. Jelle Van De Voorde legde net voor het fluitsignaal de 4-0-eindstand vast.

“Van onze kant een hele goeie wedstrijd”, vond Lucas Rogiers zondagavond. “In de eerste helft dwongen we al heel wat mogelijkheden af, maar de goals vielen pas na de hervatting. Virtueel staan we naast Gistel op kop, maar dan moeten we die twee inhaalmatchen winnen. Voor ons is het zeker haalbaar om mee te doen voor de titel.”

De 22-jarige aanvaller van KVV Aartrijke, in zes matchen goed voor zeven goals, ziet de titelstrijd uitmonden in een duel met Gistel. “Oostkamp B zal ook meedoen en Zwevezele mag niet worden onderschat”, taxeert Rogiers de sterkste in vierde provinciale B. “Het zal tussen die vier gaan, met Gistel en wij als iets grotere kanshebbers. Het moet natuurlijk nog gespeeld worden.”

Blessure

De topper tussen Aartrijke en Gistel staat op zondag 8 december op de kalender. “De club heeft de ambitie om naar derde provinciale te stijgen”, gaat de linksvoetige diepe spits verder. “Lukt dat met de titel, dan zou dat de kers op de taart zijn. Zelf ben ik aan mijn tweede campagne bij Aartrijke bezig. Vorig seizoen miste ik door een hardnekkig hamstringletsel de hele terugronde. Hopelijk kan ik zoiets vermijden.”

De Torhoutenaar combineert voetballen met studies bedrijfsmanagement-toegepaste bedrijfseconomie aan Howest in Brugge. “Hopelijk ben ik aan mijn laatste jaar bezig”, lacht Rogiers. “Daar ga ik mijn best voor doen.” (HF)