Laurent Depoorter (SK Wenduine – 4B): “We dromen van deelname aan eindronde”

SK Wenduine draait al heel het seizoen mee in de top 5 van vierde provinciale B. Momenteel staat de kustploeg derde achter Wingene en Varsenare B.

Met nog negen wedstrijden voor de boeg blijven de groen-witten van voorzitter Vic Rouzee dromen van deelname aan de eindronde en, wie weet, promotie naar derde. Laurent Depoorter (39) is samen met Meindert Devuyst, de ouderdomsdeken van de ploeg, en hij blaakt nog van ambitie. “In de heenronde wonnen we met 10-0 van Hertsberge, nu werd het 5-0”, vertelt Laurent. “Meindert Devuyst scoorde drie keer en zijn teller staat nu al op twaalf. Ondanks de afwezigheid van een vijftal spelers, wegens blessure en schorsing, hebben we nog een meer dan behoorlijke prestatie neergezet. Herstberge heeft een jonge spelersgroep, maar er loopt heel wat talent rond dat op termijn zal renderen. We blijven knokken en verliezen de hoop nog niet om tot op het einde van de competitie te kunnen meestrijden voor de prijzen. Onze spelersgroep, een goede mix van ervaring en jong talent, is in elk geval bijzonder gemotiveerd en voelt zich goed thuis bij SK Wenduine. Iedereen heeft bijgetekend voor volgend seizoen. Ik amuseer me op training en bij iedere match en daarom wil ik er nog een jaartje bijdoen. Ik word volgend jaar 40 en zo lang ik gezond en fit blijf, wil ik plezier beleven aan mijn voetbalhobby.”

Aderlating

Trainer Frederik Logghe verlaat de club en trekt naar tweede provincialer VV Koekelare. Dat vindt Laurent Depoorter spijtig. “Frederik levert schitterend werk hier in Wenduine en ik vind het normaal dat hij zijn kans grijpt in tweede provinciale”, geeft Laurent toe. “Voor Wenduine is het een aderlating, maar we zijn tevreden dat T2, Wouter Galle, de fakkel zal overnemen. Na een weekendje rust mogen we geen puntenverlies lijden tegen Sint-Joris en Lissewege, zodat we in maart, tegen de ploegen uit de eerste kolom, onze kandidatuur voor deelname aan de eindronde kunnen waarmaken.”