Kyana Lips promoot Sint-Joris Sportief (4B): “Wie de handen uit de mouwen steekt, krijgt er veel voor terug”

Als de eerste ploeg van Sint-Joris Sportief aantreedt, is Kyana Lips aanwezig. Ze observeert aandachtig. Tien jaar geleden, toen haar broer Kenzo voetbalde bij de bovenbouw, supporterde ze vurig voor hem. Haar papa Nico was jeugdcoördinator. Na drie jaar onderbreking heeft de voorbeeldige huisvader die functie weer opgenomen.

Kyana Lips zal niet zelf voetballen, daar heeft ze totaal geen aanleg voor. Over organisatietalent beschikt ze wel. Ze bewijst haar toegevoegde waarde in de beleidsploeg.

Sociale media

“Vier jaar geleden aanvaardde ik die functie. Ik wist dat ik veel tijd in die hobby zou moeten steken maar ik ben toch al zoveel aanwezig op Overleie. Een van mijn hoofdtaken is het verzorgen van de sociale media. Dus ja, mijn fototoestel is mijn trouwste gezel. Ik probeer alle ploegen onder de aandacht te brengen: groot of klein, spelers worden zo graag eens in het daglicht geplaatst. Ik hoor nog vaak de verhalen van mijn papa, toen hij het doel verdedigde van de eerste ploeg. Yvan Bellaert was er trainer en hij kon mijn vader enorm motiveren. Vervolgens werd hij jeugdtrainer en coachte mijn broer Kenzo. Ik weet nog goed toen hij, samen met twee vrienden, werd overgeheveld naar de eerste ploeg. Ook daar bestaan nog veel foto’s van. Die traditie om speciale momenten te vereeuwigen, wil ik verderzetten.”

“Mij gaat het niet zozeer om de klassering, veel meer belang hecht ik aan het familiale gevoel bij ons allemaal. Vaak verbroederen trainers, spelers, bestuur en supporters in onze gezellige kantine. Papa Nico is niet alleen jeugdcoördinator, hij traint ook onze damesploeg. Zelf ben ik ook nauw verbonden met de meisjes. Immers, ik kreeg de taak om als spreekpunt te fungeren in de competitie voor vrouwen als Futbalista Ambassador. Dit is een door Voetbal Vlaanderen opgelegde functie. Alle briefwisseling komt bij mij terecht.”

Evenementen

“Een andere taak die ik op mij heb genomen is het helpen organiseren van evenementen. Zoals alle families graag feesten, zetten ook wij met plezier de bloemetjes buiten, ook al gaat daar veel voorbereiding aan vooraf. En dan zijn er nog de bestuursvergaderingen. Ach wat, wie de handen uit de mouwen steekt bij onze vereniging krijgt er zoveel voor terug.” (JPV)

Zondag 14 januari om 14.30 uur: KFC Sint-Joris Sportief – KSV Oostkamp B.