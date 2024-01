Kwienten Deduytsche (KSK Steenbrugge – 4B) hoopt op positie 5: “Jason Lava vind ik een prima optie”

Omstreeks de jaarwisseling koos T1 Nick Steyaert ervoor om in alle vriendschap afscheid te nemen. Gedurende anderhalf jaar bracht hij de jongens van Daverlo van de kelder naar de middenmoot van de klassering. Hij komt nog terug als supporter, maar de verplaatsingen naar het verre Ingelmunster werden er te veel aan.

Nick Steyaert zelf was vurige fan van zijn T2 Jason Lava. Hij juichte als eerste de promotie van zijn voormalige assistent toe. Jason Lava anderzijds bestempelt Nick als een vriend voor het leven. Ook spits Kwienten Deduytsche ziet de terugronde optimistisch tegemoet. “Ik moei me niet met benoemingen van trainers, maar Jason Lava vind ik een prima optie. Na een puike competitiestart ging het in december wat bergaf. We verloren achtereenvolgens tegen Varsenare B en tegen Cercle Beernem B. Dan kwam die match tegen Lissewege B, die we overtuigend wonnen, maar wegens het algemeen forfait van de Vaartploeg werden die punten afgetrokken. Ook mijn goal werd geannuleerd. Onze kersverse hoofdcoach Jason Lava, met naast hem de nieuwe assistent Ioannis Pestlikis, loodsten ons naar een overwinning in Heist. Het was trouwens Shane Steve Hallemeersch die tegen zijn ex-ploeg raak trof. Zelf draafde ik de hele wedstrijd op in punt. We maken ons nu op voor de komst van Blankenberge en dan trekken we naar Wenduine. Als we willen de top vijf viseren, moeten we oogsten.”

Gemoedelijkheid

“De nieuwe coach begeleidt ons rustig van opdracht naar opdracht en verschilt in stijl van zijn voorganger. Nick Steyaert durfde nogal brullen en druk steken. Ik denk niet dat we dat nu nodig hebben. Je zag het trouwens al in Heist dat we veel rustiger aan de bal waren en in alle gemoedelijkheid ons ding deden. Let wel, geen kwaad woord over Nick Steyaert, hè. Hij leverde in Daverlo schitterend werk af. De tijd leek ook mij rijp voor een andere aanpak. De toekomst zal het uitwijzen. Jason Lava straalt kalmte en sereniteit uit. Hij geeft ook tijdens de wedstrijden zijn opdrachten heel gezapig mee. Ik zit al drie jaar in de eerste ploeg en ben fan van die aanpak.” (JPV)

Zondag 14 januari om 14.30 uur: KSK Steenbrugge – KSC Blankenberge B.