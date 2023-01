KVC Wingene voor belangrijk vierluik: “Titelstrijd wordt nu beslist”

Vorig seizoen eindigde met een ontgoocheling toen promotie alsnog tussen de vingers glipte. Bestuurslid Paul Van Extergem, samen met voorzitter Koen Vande Walle en Pieter Derudder de enige blijvers in het huidige bestuur, ziet dat dit seizoen liefst niet meer gebeuren.

“Het is een cliché dat hoe langer de ongeslagen reeks duurt, hoe dichter de nederlaag komt”, opent Paul Van Extergem. “Dat gebeurde ook met onze ploeg twee speeldagen geleden tegen Westkapelle. De ploeg heeft zich tegen Ruddervoorde herpakt met een 0-6-zege, al moet ik toegeven dat de tegenstander eerder zwak was. Er waren mooie combinaties te zien op het kunstgrasveld. Dat deed bijzonder veel deugd, want we dachten dat we opnieuw gingen meemaken wat er vorig seizoen gebeurde. Ikzelf denk dat niet, want toen zaten we in de eindfase met geblesseerden en geschorsten, ik zie het nu wel zitten. Tweemaal na elkaar hetzelfde meemaken kan niet, dat moeten we proberen tegen te houden.”

Varsenare grootste titelconcurrent

“In gesprekken na de vorige match hoorde ik dat iedereen kampioen wil spelen. De volgende weken zijn daarvoor belangrijk, te beginnen met de volgende wedstrijd tegen Wenduine, derde in de stand. In mijn ogen is dat niet de grootste titelconcurrent, wel Varsenare dat op één puntje volgt. Die ploeg komt over drie weken naar Wingene en dat zal ongetwijfeld een topmatch worden. In die periode zal beslist worden over de titel.”

Gros kern blijft

“Naar volgend seizoen toe zijn er al enkele gesprekken succesvol afgerond en het gros van de kern blijft. Alles moet ook financieel duidelijk vastgelegd worden, bij promotie of niet. Wij gaan geen risico’s meer nemen, we zijn nu van het principe dat voor de start van de competitie de rekeningen moeten gemaakt worden.” (WD)

Zaterdag 28 januari om 19.30 uur: KVC Wingene – KSK Wenduine.