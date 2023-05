KVC Wingene stopt samenwerking met trainer Marino Gruyaert

Na toch wel twee mooie seizoenen met een eindrondeticket en een titel valt een onverwachte beslissing van het Wingense bestuur. Na het behalen van de titel in 4de provinciale afgelopen zondag volgende deze week een globale evaluatie van het seizoen met T1 Marino Gruyaert.

“Na twee en halfjaar trainerschap waarbij van nul diende begonnen te worden kunnen we niet anders dan tevreden zijn met hetgeen Marino gepresteerd heeft”, aldus voorzitter Pieter Derudder. “In het eerste volle seizoen werd de eindronde gehaald en dit jaar dus ook de titel. De vraag en vrees tijdens de evaluatie rees echter of volgend jaar niet het jaartje te veel zou kunnen zijn. Daarom werd in onderling overleg beslist om de samenwerking te stoppen op een hoogtepunt. We wensen Marino alle succes toe in het vinden van een nieuwe ploeg. Als mens en als trainer kunnen we hem alleen maar aanbevelen.

“De basis van het succes ligt aan de groep die gesmeed heeft en grotendeels bestaat uit jongens die ofwel in Wingene de jeugdreeksen hebben doorlopen ofwel een band met de club hebben. Ook voor volgend seizoen wordt deze filosofie bewust verdergezet door het vernieuwde bestuur. In de toekomst zal de doorstroming van spelers uit de beloften en U17 selectie prioritair zijn en functie daarvan is er dan ook een nieuwe trainer gekozen. Het is Giovanni Pommelaere die in Wingene woont en bij de club reeds jeugdtrainer was en dat ook was bij Cercle Brugge. T2 Lenz Leclercq had zelf reeds aangegeven er mee te stoppen. Keepertrainer Filip Vancompernolle blijft wel evenals beloftentrainer Philippe Mercier”, besluit de voorzitter. (WD)