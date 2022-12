KVC Wingene staat er beter voor dan vorig seizoen: “Januari en februari worden cruciaal”

Vorig seizoen liet KVC Wingene de promotie alsnog uit handen glippen. Bij de jaarwende staat de club opnieuw aan de leiding na 16 wedstrijden. Voorzitter Koen Vande Walle hoopt dat zijn ploeg beter zal doen en promoveren door kampioen te spelen.

“We staan nu aan de leiding met 40 op 45”, aldus voorzitter Koen Vande Walle. “Met een thuisnederlaag tegen Aardrijke sloten we af, heel spijtig. Daardoor voelen we de hete adem van Varsenare B in onze nek. Toch kunnen we niet anders dan tevreden zijn. We hebben een uitgebalanceerde kern met ook een paar jongeren uit eigen kweek die doorgegroeid zijn naar het eerste elftal. Dat past volledig in ons verhaal. Om dat kracht bij te zetten hebben we vorige week Philip Mercier binnen gehaald als trainer van de beloften om de doorstroming nog te versterken.”

“Wat we vorig jaar meemaakten, bijna een volledig seizoen aan de leiding maar toch naast de promotie grijpen, wilden we door gerichte transfers vermijden. Blessures, schorsingen en minder ervaring deed ons toen de das om. Nu hebben we die ervaring bij de ploeg en ook een sterke spits.”

Transfers

“Voor de aanvang van de eerste ronde waren we al groot favoriet voor de titel”, gaat Koen Vande Walle verder. “We willen zeker kampioen spelen, maar daarvoor zijn januari en wel begin februari cruciaal. Dan spelen we tegen de ploegen die ons achtervolgen. We moeten dan proberen de kloof groter te maken met Varsenare B en Wenduine en de rest van de top.”

“Daarna moeten we volhouden aan de leiding om onze ambitie waar te maken door ons niet te laten verrassen en zo even goed te doen als in de eerste ronde. Dus enkel naar onszelf kijken en blijven presteren. Januari is ook de maand van de transfers en daar zijn we ook mee bezig om volgend seizoen ook sterk te staan”, besluit de voorzitter. (WD)