KVC Wingene kampioen in vierde provinciale B

De ploeg van voorzitter Pieter Derudder had aan 1 punt genoeg om de titel te pakken. Dat deed het team. Meer nog, het zette, gesteund door een massa supporters, met een 5-0 zege de titel extra glans bij.

Reeds na 7 minuten opende Jarne Naert de score voor KVC. Ondanks een stevig overwicht slaagde Wingene er in de eerste helft niet in om meer voorsprong te nemen. Na de rust werd Hertsberge van het kastje naar de muur gespeeld en vielen nog vier thuisdoelpunten na schitterende combinaties. Zo werden de buren uit Hertsberge met een droge forfaitnederlaag wandelen gestuurd. Na het laatste fluitsignaal werd menig flesje champagne ontkurkt en het kampioenenfeest kon beginnen. Op naar derde provinciale zong men in koor.

