KSKV Zwevezele (4B) op eindrondekoers

Door de winst tegen Jong Eernegem blijft KSKV Zwevezele in de running voor de eindronde. Na verlies tegen leider Gistel is dit goed voor het vertrouwen naar de wedstrijd van zaterdag tegen Aartrijke. Rhûne Soulliaert (19) beschrijft de pijnpuntjes die vermeden moeten worden om hun doel te bereiken en blikt al vooruit naar volgend seizoen.

“Tegen de leider waren we volgens mij niet de mindere”, aldus de Zwevezeelse spits. “Je moet wel de kansen afmaken om de volle buit te kunnen pakken en dat deden we niet. Al het hele seizoen hebben we te maken met hetzelfde euvel, er zit geen constante in ons spel. Zowat in elke wedstrijd hebben we een periode dat we heel goed zijn maar we kunnen dat niet doortrekken. We zijn een heel jonge ploeg en missen ook wat ervaring zodat dit in de toekomst vermeden moet kunnen worden. Vorige wedstrijd kwamen wij vlot op een 0-3-voorsprong maar dan kenden we een mindere periode. We slikten nog twee tegendoelpunten en dat kwam door met lange ballen te werken en niet technisch te spelen, iets wat de sterkte is van onze ploeg. Dat moeten we in de volgende matchen dan ook doen.”

Topper

“Nu volgt de wedstrijd tegen Aartrijke, de tweede in de stand, wij volgen op een puntje”, vervolgt Soulliaert. “Een heel belangrijke wedstrijd om ons doel te kunnen bereiken en dat is de eindronde spelen. Ik herinner mij nog goed de wedstrijd op het kleine Aartrijkse speelveld. We kwamen 0-2 voor maar speelden toch gelijk. We moesten gewonnen hebben. Nu krijgen we de kans op een revanche. Ons voordeel is dat we op ons eigen grotere veld mogen spelen maar we moeten meer constante in ons spel leggen en de lange bal proberen te vermijden en mooie combinaties op het veld leggen. Ook moeten we de kansen afmaken. Wie er de doelpunten maakt is voor mij niet belangrijk als we maar winnen. Naar volgend seizoen toe hoorde ik dat er een drietal spelers bijkomen. Het zouden het best spelers zijn die ervaring bijbrengen en zo onze jonge spelers beter maken. Dan kunnen we spreken van een kampioenenploeg, dat hoop ik toch. Maar nu eerst proberen de eindronde te halen.” (WD)

Zaterdag 8 februari om 19.30 uur: KSKV Zwevezele – KVV Aartrijke.