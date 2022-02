Koen Vande Walle (KVC Wingene 4B): “Oppassen voor Dudzele”

KVC Wingene hervatte na de winterstop met 0-1 winst op het veld van KFC Heist B. Krap, maar toch verdiend. De ploeg telt nu vier punten voorsprong op eerste achtervolger Dudzele en zet dus een nieuwe stap richting titel.

“Het was een nipte zege. Het was eraan te merken dat het wedstrijdritme na de verlengde winterstop er nog niet helemaal was”, maakt Koen Vande Walle duidelijk.

“Wel is het belangrijk om dergelijke moeilijke wedstrijden met winst af te sluiten. We zijn dus opnieuw gelanceerd richting einde competitie. Wat betreft de titel bekijken we het week na week. Er zijn nog heel wat wedstrijden. We willen het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is.”

Cliché

“Een cliché, maar wij houden er ons aan. Ik denk dat Dudzele onze belangrijkste titelconcurrent is. Wij moeten er naar toe op denk ik vier speeldagen van het einde en het kan een beslissende wedstrijd zijn voor de titel. Als we die zouden mislopen, is er nog altijd de eindronde, al is dat een soort loting.”

“Onze eerstvolgende wedstrijd tegen KSK Wenduine is een belangrijke, want tegen die ploeg werd in de heenronde met 2-1 verloren. Op een slecht veld moest er gespeeld worden in regen en wind. Ook de ref kwam niet opdagen en er werd gefloten door een plaatselijk iemand. Dat alles bijeen maakt dat de ploeg op revanche uit is.”

“Ondertussen is ons huiswerk voor volgend seizoen al af. Met Gilles Vanden Berghe, Thibaut Braem, Ian Naert en Aaron Deruddere komen vier spelers ons versterken. Slechts een speler verlaat ons. We hebben een viertal nieuwe sponsors en de nieuwe truitjes komen eraan.”

(WD)