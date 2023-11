Kiano Baert KFC Damme (4B): “Sok rood van het bloed!”

Het trainersduo Johnny Bleyaert en Koen Thiebaut schuwt het niet om jongeren voor de leeuwen te gooien. De piepjonge Kiano Baert telt amper 17 lentes maar kreeg bij aanvang van de competitie volop zijn kans. Hij stelde de sportieve staf nooit teleur.

De fusieploeg doorworstelt een mindere periode. Na puntendelingen tegen Sint-Joris en Cercle Beernem B volgde een nederlaag op bezoek bij middenmoter Wenduine. Deze mindere resultaten verdwijnen in het niets bij wat een supertalent als Kiano Baert overkwam. “Op bezoek bij VVC Beernem B kreeg ik na een kwartier een stamp op mijn enkel. Daar was geen opzet mee gemoeid. Ik voelde wat last maar ging door op adrenaline. Omstreeks het halfuur blikte ik toevallig naar beneden en stelde vast dat mijn sok en schoen rood zagen van het bloed. Natuurlijk werd ik meteen gewisseld en ik zag bezorgdheid in de blikken van de trainers. De diagnose was verpletterend: inwendige bloeding en enkel gebroken. Voor de jaarwisseling zal ik niet meer in actie komen. Ik kan alleen maar duimen voor de vrienden. Het zal nodig zijn want onze eerstvolgende opdracht is tegen ongenaakbare leider KM Torhout B.”

“Bij het toenmalige KFC Moerkerke startte ik mijn voetballeven. Na amper een halfjaar mocht ik de overstap maken naar Cercle Brugge, waar ik bleef tot aan mijn 15 jaar. Toen opteerde ik om te stoppen op een hoogtepunt. De microbe begon opnieuw te kriebelen. Ik sloot me aan bij de U17 in Damme en na luttele maanden mocht ik me al bewijzen bij de lichting U21. Op het einde van vorig kampioenschap werd ik opgemerkt door onze huidige trainers, die besloten me een kans te geven. Blijkbaar stelde ik hen niet teleur. KFC Damme vind ik een supermooie vereniging in alle rangen. Johnny Bleyaert en Koen Thiebaut trainen veel te laag maar ze blijven gedreven bezig. Ik wens hen uit de grond van mijn hart de promotie toe. (JPV)

Zaterdag 11 november om 20 uur: KFC Damme – KM Torhout B.