KFC Lissewege trekt er de stekker uit in 4de provinciale

Zondag 17 december jongstleden: KFC Lissewege maakt zich op voor het treffen tegen KSK Steenbrugge. Op de bank zit één invaller. T1 Francis Gobert coacht in de neutrale zone met naast zich afgevaardigde Branko Dierickx. De Vaartjongens verliezen met 1-5, maar dat is van geen tel meer. Rode lantaarn KFC Lissewege B houdt op te bestaan!

KFC Lissewege B van T1 Francis Gobert (4B) trekt er de stekker uit. Francis Gobert fungeerde als T1 van de ploeg uit vierde provinciale, maar zetelt tevens in het bestuursorgaan. De voormalige topscorer heeft heel veel geduld, maar eens stopt het. “Halfweg vorig kampioenschap bleek niemand bereid om de B-ploeg te trainen. Ik nam het op mij. Bij aanvang van de huidige competitie lanceerden we een oproep om in een gezellige sfeer bij ons te komen oefenen en matchen te spelen. Pakweg zes spelers meldden zich. Samen met Jenko Borrizee en zijn jongens uit tweede provinciale trainen was het niet aangewezen gezien het niveauverschil. Aanvankelijk kon ik toch iets pittigs organiseren voor een tiental aanwezigen. We besloten verder door te gaan in het kampioenschap en omstreeks nieuwjaar te evalueren.”

Vier spelers op training

“Het is nu zover. We nemen afscheid van de competitie in vierde provinciale. Voor het slottreffen tegen Steenbrugge had ik 15 spelers geselecteerd, er kwamen er 12 opdagen. Op donderdag zag ik er soms amper vier op training. Nochtans, ik had alles over voor die jongens. Eén keer, op een zaterdagavond, kon ik me onmogelijk vrijmaken voor een duel in Hertsberge. Jenko Borrizee, die de dag nadien zijn Lissewege A moest coachen, nam over uit respect voor onze vereniging.”

Logische conclusies

“Drie van de beteren verlieten ons na enkele maanden, telkens weer moest ik dweilen met de kraan open. Sommige voorbeeldige gasten betreuren onze beslissing maar die enkelingen zullen wel elders hun gading vinden. Ik blijf me verder inzetten als bestuurslid. Als T1 Jenko Borrizee me eens nodig heeft voor zijn A-ploeg sta ik meteen op het trainingsveld. Het verhaal van Lissewege B is definitief voorbij. En neen, ik werp naar niemand een steen, wij hebben enkel de logische conclusies getrokken.” (JPV)