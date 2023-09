KFC Damme ontvangt coleider Varsenare B in topper vierde speeldag

In vierde provinciale B gaan weinig ploegen oogsten tegen titelfavoriet nummer één KFC Damme. Het duo Johnny Bleyaert en Koen Thiebaut, trainers voor nationale reeksen, bracht toptalenten binnen. T2 Koen Thiebaut blijft bescheiden.

De voorbije matchen tegen Hertsberge en Ruddervoorde B werden respectievelijk gewonnen met 0-5 en 6-0, maar Steenbrugge zorgde vooral voor de rust voor stevige weerstand. Daar liet de assistent geen twijfel over bestaan.

Drie clean sheets

Aanvallend loopt het als een trein maar ook op defensief vlak klikt het optimaal. Doelman Thomas Van Belleghem hoefde zich in drie duels nog geen enkele keer om te draaien. In de centrale as, net voor de afweer, speelt Ryan Vanvolsum. Het loopt lekker met Arne De Smet, die een rijtje hoger zijn ding mag doen.

Beide smaakmakers maakten overigens elk hun doelpunt tegen Steenbrugge. Ryan Vanvolsum geeft tekst en uitleg. “Mijn eerdere voetballoopbaan speelt zich af in de Brusselse regio: Union, Vorst en RWDM. Enkele jaren geleden strandde ik in Blankenberge. Met de hoofdkern mocht ik meetrainen maar vaak speelde ik wedstrijden bij de beloften. Koen Thiebaut coachte ons en werd blijkbaar gecharmeerd door mijn manier van voetballen.”

Varsenare op bezoek

“Koen vertelde me over zijn toekomst, over het plan om KFC Damme op de voetbalkaart te plaatsen en over zijn hereniging met Johnny Bleyaert. Binnen de kortste tijd was ik overtuigd. We hebben zopas met Steenbrugge een opponent bekampt die nog geen punt verloor, tot wij hen aftroefden.”

“Nu komt KFC Varsenare B op bezoek. Die gasten prijken samen met ons op kop, met het maximum van de punten. Ik denk dat onze accommodaties in Moerkerke zaterdagavond goed gevuld zullen zijn.” (JPV)