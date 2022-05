Kersverse papa Pieter Barzeele hoopt op promotie met Zerkegem (4B): “Het wordt een dubbeltje op zijn kant tegen Wingene”

Wegens keepersproblemen haalde Pieter Barzeele, coach van de beloften, zijn wanten van onder het stof bij de competitiestart. Zijn rentree tussen de palen duurde een vol seizoen.

Pieter Barzeele hoopt nu de kers op de taart te plaatsen in de nacompetitie. “Met Nicolas Tant trokken wij een ervaren keeper aan, maar eerst kom ik nog heel even aan de beurt. In Wingene zaten we halfweg op rozen met 0-2 voorsprong. Na de rust gaven we die bonus uit handen tegen een sterk geheel. Het wordt in ons eigen stadion een dubbeltje op zijn kant, maar ik ben er klaar voor. Over mijn eigen prestaties dit kampioenschap mag ik niet klagen. Wel deelde ik in de dip die de voltallige formatie na Nieuwjaar te verwerken kreeg. Vergeet niet dat ik zes jaar geen doel had verdedigd, hé. Trouwens, onze coach Rik Bouckaert vergeet niet vlug iemand die hem uit de nood heeft geholpen. Vandaar dat ze in Zerkegem bezig zijn om een trainersfunctie voor mij te reserveren in de bovenbouw. Ik bouwde destijds in Jabbeke en mij werd de kans geboden om me nuttig te maken langs de Vedastusstraat. Intussen zijn we vijf jaar verder en is er sprake van een mooi huwelijk.”

Derde kindje

“In Wingene kwam ik allerminst topfit aan de aftrap, want ik had ‘s nachts geen oog dicht gedaan. Mijn lieve echtgenote baarde ons derde kindje Flore-Lien. Zelf zorgde ik thuis voor mijn twee andere schattebouten. De familie gaf me de gelegenheid om op zondagnamiddag de netten van VKSO Zerkegem te gaan verdedigen. Tram 40 nadert: ik ben er nog één van de oude stempel. In onze accommodaties zijn we tot veel in staat. We wonnen zowaar de eerste competitiematch met 4-0 tegen kampioen VK Dudzele en ik redde een strafschop. Soms droom ik ervan nog één keer beslissend te zijn, want volgend kampioenschap is mijn keepersloopbaan definitief voorbij!” (JPV)

Zondag 15 mei om 15 uur: VKSO Zerkegem – KVC Wingene.